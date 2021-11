WindTre, al via la campagna di Natale con Fiorello.

Parte la Campagna di Natale di WINDTRE, che torna in tv con il brand ambassador Rosario Fiorello.

In pieni preparativi natalizi, Fiorello coinvolge nei festeggiamenti l’inseparabile compagno di avventure, il pesce ‘arancione’. Natale è sempre l’occasione per stare insieme e trascorrere un po’ di tempo con parenti e amici: per questo, smartphone alla mano, i due adottano una strategia di inviti. Grazie alla qualità della rete WINDTRE e al nuovo Xiaomi 11 Lite 5G NE inviano una serie di selfie smart e divertenti a tutti i parenti, persino quelli ‘acquatici’.

“In questo nuovo spot, WINDTRE ribadisce un posizionamento orientato al value for money – afferma Claudia Erba, Brand Communication Director di WINDTRE – con la combinazione di una rete di qualità, uno smartphone ad alto contenuto tecnologico, ma proposto ai clienti con un’offerta imperdibile”.

Con WINDTRE, Xiaomi 11 Lite 5G NE, dal design ultraleggero e sottile, è infatti disponibile al prezzo scontato di 299 euro, invece di 449,90, abbinato ad una delle soluzioni di telefonia mobile proposte dall’azienda, come Di Più Lite 5G, con 50 Giga in 5G* e Minuti illimitati a 12,99 euro al mese.

Il ritmo dello spot è scandito dalla hit di Fabio Rovazzi “La mia Felicità”. Accanto agli spot TV, in onda nei formati da 30, 20 e 15 secondi, la pianificazione prosegue on line e con contenuti social dedicati sui canali Facebook e Instagram di WINDTRE.

CREDITS

Agenzia: Wunderman Thompson

Casa di produzione: Alto Verbano

Regia: Sidney Sibilia

Editing: XLR8.

Post Produzione 3D: EDI

*WINDTRE copre il 95,4% della popolazione con la tecnologia 5G FDD DSS ed il 42,6% anche con il 5G TDD. Ulteriori informazioni al link: https://www.windtre.it/la-nostra-rete-5g/.​​