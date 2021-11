Women in Comics. Let’s get inspired – To be continued, chiusura della mostra a FoQus mercoledì 3.

Termina il 3 novembre la mostra Women in Comics a Napoli, allestita negli spazi di FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli. Per l’occasione, alle ore 10.30, verrà inaugurata un’installazione realizzata dagli studenti della Scuola di Design della Comunicazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli che si cimenteranno anche in una sessione di live drawing. Presentano l’evento: Karen Schinnerer (Capo Ufficio Stampa e Cultura del Consolato degli Stati Uniti d’America, Napoli), Rachele Furfaro (Presidente Fondazione Foqus), Renato Lori (Direttore dell’Accademia di Belle Arti Napoli) ed Enrica D’Anguanno (Coordinatrice della Scuola di Progettazione Artistica per Impresa).

Gli studenti, dell’indirizzo di Specializzazione biennale in Editoria Illustrazione e Fumetto, si sono messi alla prova esplorando le tematiche delle tavole esposte in Women in Comics e affrontando una riflessione sulle difficoltà di un percorso professionale che si scontra anche con questioni di genere oltre che col generale scetticismo verso chi sceglie il “mestiere” del disegno.

I 9 fumettisti in erba, tutti under 30, hanno quindi preso in considerazione nelle loro opere l’intero corso della vita di una disegnatrice, dall’infanzia all’età adulta e il suo portato emotivo di entusiasmo e frustrazione: dalle reazioni stupite fino alla derisione, ma anche le emozioni intense e impagabili di chi è consapevole, fin da bambino che un disegno può cambiare il mondo.

Women in Comics è una straordinaria mostra collettiva di 22 artiste che «hanno fatto la Storia del fumetto nordamericano», curata da Kim Munson Trina Robbins. Allestita per la prima volta nel 2020 nella Galleria della prestigiosa Society of Illustrators di New York, l’esposizione ha fatto tappa a Roma e poi a Napoli grazie alla Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia e con la co-produzione di ARF! Festival e Comicon, a cui si affianca nella sezione Comicon Extra, progetto di promozione della cultura del fumetto su tutto il territorio campano.

Il progetto è stato coordinato da Allegra Nelli insieme ai docenti del Corso di Design della Comunicazione Enrica D’Aguanno, Massimo Colombo, Pako Massimo e Daniela Pergreffi.