XXI edizione di Miss e Mister Europa all’Hotel Sorriso di Ischia.

Sarà ancora una volta la splendida isola Verde di Ischia ad ospitare la XXI edizione di Miss e Mister Europa una manifestazione che ha già portato alla ribalta numerosi e numerose partecipanti. Degna cornice l’Hotel Sorriso Terme Resort che ospiterà tutta la carovana dei partecipanti. Le precedenti edizioni tenutesi in varie località turistiche, hanno premiato talenti come: Fabio Rondinelli , Jurgita Aglinskaite, Talia Ferralis, Mila Suarez . Punte di diamante e nostro vanto Mitu Viorel premiatissimo sul red carpet a Cannes con il film: Infernet con Richy Tognazzi, Roberto Farnesi e Alessandro Edson vincitore si Tu si que Vales.

Miss e Mister Europa un concorso per una professione si differenzia per qualità e intenti ogni anno richiamando l’attenzione per una causa diversa; salute, turismo, gusto e dal 2019 ha deciso di porre al centro delle sue tematiche quella dell’inclusione, richiamando l’attenzione sulle barriere architettoniche con il contributo dei diversamente abili che hanno reso ancora più interessante la kermesse. Vari i titoli in palio, tra cui Miss e Mister Europa 2020 in quando causa covid non si è potuta effettuare la finale dello scorso anno.

Numerosi e sempre nazionali gli altri titoli in palio che riguarderanno Miss, Mister, Bimbi, Curvy, Over, Sosia, Cantanti, Ballerini e Miss e Mister Senza Barriere. Parecchi gli ospiti e giurati fra i quali Carlo Micolano regista Fotoromanzi Grand Hotel, gli attori Saverio Vallone, Franco Di Maio, Casting Mediaset nonché produttore Lello Trivisonne,il produttore discografico Massimo Curzio , i manager e scopritori di talento Tony al Parlamento ,Angelo Rallo,la cantante Gabryella Suriani, la sosia di Amber Rose Concetta Pagliarella, Bud Spencer Francesco Nicotra, Javier Bardem (marito di Penelope Cruz) Marco Ferrante .

Testimonial e in gara la bella Antonia di Guida già con il titolo di Miss Europa Sanremo 2020. Condurrà l’intero evento Pino Guerrera show man imitatore e nonché sosia ufficiale di Gigi Marzullo. Patron della manifestazione Attilio Mazzoli che con Luigi Buccini per Fascino Production (referente responsabile centro sud Italia) guideranno una manifestazione complessa ed interessante e che alla fine tutti i partecipanti ricorderanno con intenso piacere e soddisfazione.