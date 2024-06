Yamamay e Carpisa celebrano l’inizio dell’estate con un evento esclusivo a CAPRI

Per celebrare l’inizio dell’estate, Yamamay e Carpisa, hanno organizzato un evento esclusivo a Capri presso l’iconico stabilimento balneare ‘La Canzone del Mare’.

I due brand, supportati da Filmmaster, leader nella ideazione, produzione e coordinamento di grandi eventi, hanno mandato in scena una serata ricca di spettacoli ispirati al glamour de ‘La Dolce Vita’, con performance musicali e grandi emozioni.

3 artisti d’eccezione hanno dilettato gli ospiti dei due brand con la loro esibizione: Peppino di Capri, amico di famiglia, padrone di casa e maestro della canzone italiana nel mondo, Clara Soccini, cantautrice ed attrice italiana che ha incantato il pubblico di Sanremo con la sua ‘Diamanti Grezzi’ e Geolier, il rapper napoletano volto della new wave della musica napoletana.

Un mix di stili e generi musicali per celebrare in modo transgenerazionale lo stile e la musica italiana.

Le magiche atmosfere dell’isola e della location vista Faraglioni hanno infatti fatto da cornice ad una serata indimenticabile in cui, oltre alle performance dei cantanti si sono susseguiti un balletto artistico ispirato al glamour e all’eleganza degli anni ‘60 con ballerine in costume da bagno a righe e fiori della collezione Yamamay Estate 2024 e una performance musicale di ispirazione tribale con protagonista la collezione valigeria da viaggio di Carpisa.

Numerosi gli ospiti che hanno presenziato all’evento: celebrities, stampa giornalistica, clienti e amici dei brand.

‘Abbiamo scelto di ambientare in questa meravigliosa isola e in particolare alla Canzone del Mare – uno dei luoghi che più hanno reso l’isola di Capri famosa nel mondo – il nostro evento d’inizio estate, perché Capri è un luogo che ti fa sognare e che da sempre, con le

sue bellezze naturalistiche, viste mozzafiato, panorami e tramonti indimenticabili ispira le nostre collezioni. Negli anni Capri è stata spesso la cornice delle nostre campagne pubblicitarie e abbiamo pensato che questo evento pensato per inaugurare la nostra estate potesse essere un modo per renderle nuovamente omaggio. E poi le famiglie Carlino e

Cimmino, fondatrici di Yamamay e Carpisa sono partenopee, siamo partiti da qui ormai quasi 25 anni fa per esportare la nostra italianità nel mondo, è quindi per noi automatico ritornare nei luoghi che hanno ispirato il nostro sogno e il nostro viaggio imprenditoriale.’

Gianluigi Cimmino CEO di Yamamay e Maurizio Carlino CEO di Carpisa