Young Symphonia, da venerdì 17 4 appuntamenti con la musica classica a Pomigliano.

Inizia domani, venerdì 17 settembre, alle ore 20, presso il Cortile dell’Orologio di Pomigliano D’Arco (centro storico), la rassegna “Young Symphonia” (all’interno di Pomigliano Estate 2021), piccolo salotto musicale dove incontrarsi nella bellezza della musica classica & dintorni, organizzato dall’associazione Luna di Seta. Adriana Cardinale e Francesco Marziani daranno il via ai sei appuntamenti con “Classical Movie” in una prima serata che permetterà di viaggiare all’interno delle più belle colonne sonore e canzoni tratte da film.

Gli eventi sono gratuiti e realizzati nel rispetto delle disposizioni anti-covid.

Calendario:

Venerdì 17 Settembre – Classical Movie (Adriana Cardinale e Francesco Marziani)

Sabato 18 Settembre – Valse Macabre (Matteo Cocca)

Domenica 19 Settembre – I canoni e la bellezza (Dario Salvatori)

Venerdì 24 Settembre – Classical Tales (Adriana Cardinale e Francesco Marziani)

Sabato 25 Settembre – Incontro con Johann Sebastian Bach (Luca Signorini)