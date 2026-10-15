Zaino sospeso del Lions Club Lamont Young, consegna lunedì 19

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Lunedì 19.10.26 ore 15:00 presso opera Don Guanella di Napoli a Via Don Guanella, si provvederà alla distribuzione del materiale didattico ai bambini di Scampia e di Miano.

Tramite l’iniziativa “zaino sospeso” promossa dal Lions Club Napoli Lamont Young, presso la cartoleria Chartes di via Petrarca, iniziativa curata da Annagaia Di Stefano Grimaldi e fortemente voluta dal presidente del club Alfredo Maria Serra e dai soci tutti, si distribuirà materiale scolastico a circa 130 bambini.

L’opera Don Guanella

La realtà dell’opera Don Guanella è fondamentale per il sostegno di molti ragazzi, sia tramite opere benefiche che con il quotidiano doposcuola, attività sportive, laboratori, approfondimento della tecnologia, grazie a questa realtà molte famiglie vengono sostenuto, aiutate e supportate nella crescita dei propri figli.

La decisione di sostenere realtà così indispensabile al sociale, nasce anche con l’intenzione di dare sostegno pratico e gioia ai bambini.

Distribuzione di materiale scolastico

Infatti saranno distribuite cartelle, penne, quaderni, matite e tanto altro a ciascuno dei circa 130 bambini, nell’età della scuola dell’obbligo, i quali durante le ore pomeridiane studiano presso l’Opera Don Guanella.

Si è voluto appunto sollecitare uno dei quartieri più ricchi della città Partenopea, a sostenere i ragazzi residenti in una zona più difficile come Scampia.

Saranno presenti alla consegna del materiale anche Don Pino Venerito superiore dell’Opera Don Guanella e la responsabile dott.ssa Daniela Salzano.