ZEUSI. Linguaggi contemporanei di sempre, presentazione della rivista dell’Accademia di Belle Arti mercoledì 4 a FoQus.

Mercoledì 4 maggio alle ore 16.00 alla Fondazione FOQUS si terrà la presentazione di ZEUSI. Linguaggi contemporanei di sempre rivista d’arte e cultura contemporanea pubblicata a stampa e peer reviewed (double blind), prodotta dall’Accademia di Belle Arti di Napoli e redatta dal suo Istituto di Storia dell’Arte.

La rivista, fondata nel 2014, ha cadenza semestrale, ed è una piattaforma critica e creativa aperta a quanti, tra storici dell’arte, artisti di ogni disciplina, architetti, designers, esperti di cinema e teatro, scrittori, filosofi, giornalisti e studiosi di varia formazione, hanno il desiderio di dare un profilo estetico e intellettuale al nostro tempo.

I numeri della rivista sono tematici. In questa prospettiva sono usciti titoli come: In Natura, Dell’Abitare, Soul, Sul confine, Muse/Musei, Il rinascere, La bellezza. A Foqus, importante sede distaccata dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, gli ultimi due numeri oggetto della presentazione sono La trincea delle arti, ArteVita. Il primo, è centrato sui valori che, una tradizione come quella stabilita dal Bauhaus, è in grado di trasmettere alla comunità delle arti contemporanee, diventando anche possibile modello per le Accademie attuali.

Il secondo, l’ultimo numero della rivista uscito in questi giorni, riabilita il rapporto tra l’arte e la vita, indagandone le numerose rifrazioni estetiche. Il leggendario pittore greco Zeusi è il nume tutelare della rivista, perché, come narra l’antico mito, gli acini d’uva da lui dipinti ingannarono anche gli uccelli che tentarono di beccarli: Zeusi simboleggia quindi la potenza, la perfezione e il mistero dell’arte. Di tutte le arti, di ogni tempo. E’ questa l’ispirazione che costituisce e attiva, come recita il sottotitolo della testata, i «linguaggi contemporanei di sempre», con ciò «facendo della rivista – oltreché una forma editoriale precisa – un’antenna in grado di intercettare parecchi segnali, a varie altezze e su diverse onde di frequenza» (Di Capua).

ZEUSI

Direttore

Marco Di Capua

Vicedirettori

Federica De Rosa, Olga Scotto di Vettimo

Caporedattori

Alessandro Demma, Alessandra Troncone

Comitato di redazione

Fina Serena Barbagallo, Giovanna Cassese, Pier Luigi Ciapparelli, Stefano de Stefano, Diego Esposito, Viviana Farina, Claudio Malice, Andrea Romoli, Raffaele Simongini. Comitato scientifico Antonio Biasiucci, Gregorio Botta, Beatrice Buscaroli, Antonio Carnevale, Jean Digne, Micol Forti, Dalma Frascarelli, Antonio Monda, Giampiero Moretti, Giovanna Natalini, Luca Pignatelli, Federica Pirani, Marco Rinaldi, Aurora Spinosa, Naoya Takahara, Elena Tavani, Angela Tecce, Andrea Viliani