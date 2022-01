“Zoo Experience” sabato 8 e domenica 9 tra laboratori ecologici e Feeding Time per dare da mangiare alle giraffe.

Allo Zoo di Napoli cominciare bene l’anno 2022 è il comune denominatore, mossi da sani principi e interessanti esperienze dedicate ai bambini. Perchè anche una visita allo Zoo, non sia solo un modo per passare il tempo libero, ma anche un interessante momento di crescita basato su valori, ed esperienza di vita. Nascono così per sabato 8 e domenica 9 gennaio gli appuntamenti Zoo Experience, con vari incontri tra il ludico e il didattico per tutta la giornata, dalle ore 9.30 alle 17.00.

Ore 10.30-11.00 Zoo Experience – giraffe (solo su prenotazione), ore 12.00-13.00 Laboratorio didattico “Il Mondo del riciclo” e “Il riciclo degli alberi di Natale”, ore 14.00-15.00 Tour guidato “Riciclo e riuso in natura”, ore 15.30- 16.00 Zoo Experience- giraffe (solo su prenotazione). Basta prenotare la propria zoo experience scrivendo una mail a didattica@lozoodinapoli.it, ma il Feeding Time ovvero il momento in cui si nutrono gli animali è a tutte le ore anche per gli altri animali: alle ore 11.00 per le foche, alle ore 13.00 per gli elefanti, alle ore 14.00 per i pappagalli, alle ore 14.30 per i siamanghi e alle ore 15.00 per i giaguari.

L’8 e il 9 gennaio è anche occasione per portare il proprio albero “vero” di Natale allo Zoo, dove può essere riciclato ed avere una seconda vita, come arricchimento ambientale per gli animali dello zoo e per avere in cambio per ogni albero un ingresso omaggio al parco.

Perchè una visita allo Zoo di Napoli non è mai uguale, piuttosto sempre rigenerante con le tre possibilità di ingresso al parco, da Viale J.F. Kennedy 76, sempre, o da Via Arturo Labriola 74, il sabato e la domenica, e da poco anche da Via Terracina 197. Il costo dell’ingresso allo Zoo è sempre lo stesso, intero €15,00, ridotto €10,00 (dai 3 ai 10 anni) e gratuito per i bambini al di sotto dei 3 anni, per gli over 70 e i diversamente abili (con accompagnatore). Prezzi zoo experience: Adulti e bambini (dai 4 anni a salire) 18 euro.

Salta la fila acquistando il tuo biglietto su https://bit.ly/LoZoodiNapoli2021