3 varianti di poker che (probabilmente) non conosci.

Il poker è un gioco di carte che riscuote un enorme successo in tutto il mondo, probabilmente per via del fatto che, rispetto ad altri giochi di carte, è l’abilità del giocatore ad essere importante più che la fortuna.

La valutazione delle probabilità, l’osservazione del comportamento degli altri giocatori per intuire le loro combinazioni e l’esecuzione di bluff per indurli in errore sono elementi essenziali nell’arco di una partita: capacità strategiche che richiedono esperienza e conoscenza e che hanno reso il gioco del poker non solo un passatempo ma, per i più abili, una vera a propria professione.

Tuttavia, molti non sanno che, essendo un gioco dalla lunghissima tradizione, sono nate negli anni moltissime alternative con diverse modalità di gioco, alcune più note altre decisamente meno conosciute. Ecco allora le tre varianti migliori che si possono trovare tra i giochi di poker online migliori.

Il più famoso e praticato, anche a livello professionistico, è il Texas hold’em, o American Poker, in cui ogni giocatore riceve due carte coperte, le cosiddette “Hole Cards”. Vengono poi posizionate cinque carte scoperte sul tavolo che sono comuni a tutti (il “Board”). Nell’Hold’em ogni giocatore può usare una qualsiasi combinazione delle sette carte disponibili per ottenere la migliore mano di cinque carte, usando due, una o anche nessuna delle proprie carte coperte. Esistono quattro diversi modi di giocare a Hold’e, che si differenziano per i limiti delle puntate. Il Limit Texas Hold’em dove ciascuna partita e ciascun giro di puntate sono caratterizzati da un limite prefissato. Vi è poi il No Limit Texas Hold’em in cui un giocatore può puntare ciò che vuole in qualsiasi momento, anche tutte le chips in suo possesso. La terza modalità è il Pot Limit Texas Hold’em dove il limite massimo della puntata che un giocatore può effettuare è pari all’ammontare del piatto. Infine, vi è il Mixed Texas Hold’em in cui si alternano giri di Limit Hold’em a giri di No Limit Hold’em

Prima che il Texas hold’em diventasse un fenomeno diffuso in tutto il mondo, soprattutto grazie alla possibilità di giocare i tornei online connettendosi da ogni luogo del globo e in ogni momento, la versione più giocata nel nostro paese era il poker tradizionale, detto anche 5-card draw, o poker all’italiana, poco comune nel poker sportivo, che prevede la distribuzione di 5 carte coperte per ogni giocatore partendo dalla sinistra del mazziere. Il poker all’italiana si gioca con un normale mazzo di carte da 52, lo stesso che si utilizza nel Texas Hold’em ma, a differenza di quest’ultimo, ha una regola particolare, quella “dell’11”: per determinare l’esatto numero di carte da utilizzare, infatti, si sottrae a 11 il numero dei giocatori e la cifra trovata equivale alla carta più bassa da usare, ad eccezione dell’asso, che ha valore più alto.

Un’altra variante di poker che (probabilmente) è meno conosciuta è l’Omaha, un gioco derivato dal Texas hold’em. Le regole sono le stesse a parte due eccezioni: nell’Omaha le Hole Cards (le carte personali di ciascun giocatore) sono quattro e non due e di queste quattro ogni giocatore è obbligato a usarne almeno due per comporre il punto, quindi di conseguenza è costretto a usare solo tre carte comuni. Anche qui vi sono due sottotipi di Poker Omaha, ossia High e High-Low: nel Poker Omaha High-Low vincono sia la mano più alta sia quella più bassa mentre nel Poker Omaha High invece vince solo la mano più alta.

Una volta scoperte le tante possibilità offerte dal poker online, non resta che mettere alla prova le proprie capacità strategiche provando ogni variante di questo sfidante e divertente gioco.