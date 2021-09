888 Casino Recensioni | 2021 Giochi da giocare ora online

Essendo una delle più antiche piattaforme di gioco online in circolazione, non è una sorpresa che così tante persone abbiano un login a 888 Casino.

La nostra recensione di 888 Casino è qui per spiegarti tutto nel modo più dettagliato possibile. Non lasciatevi sempre influenzare solo dai bonus e dalle offerte dall’aspetto fantastico!

Con questa partnership, ti sono garantiti un gioco flessibile e un sacco di titoli interessanti. Quindi, non dovresti lasciarti sfuggire l’occasione di approfittare dell’ultima promozione del sito! Ci sono, naturalmente, più di alcuni fattori da considerare quando ci si iscrive a un casinò online per la prima volta.

Continua a leggere la nostra recensione per scoprire cosa abbiamo pensato!

888Casino bonus: Offerta di benvenuto e bonus di iscrizione

Cerchi il gioco libero?

L’attuale 888Casino bonus che sta facendo il giro ti garantisce 30 giri gratis senza bisogno di deposito!

Questo farà certamente appello ai giocatori occasionali o divertenti più di tutti. Questo bonus in contanti gratuito del casinò vi darà moolah più che sufficiente per esplorare il sito e per provare le pile di giochi disponibili.

Mentre puoi ottenere maggiori informazioni sulle offerte e sulle 2021 promozioni in offerta attraverso il sito tramite il modulo di contatto e altre opzioni di aiuto. Tutto quello che c’è da sapere su termini e condizioni e requisiti di scommessa per l’offerta di apertura sono chiari prima di depositare per la prima volta denaro reale.

Altri bonus su 888 online casino

Quando fai un primo deposito sicuro, che dovrà essere un deposito minimo di 20€, puoi ottenere il 100% fino a 100€!

Le vincite del bonus per questa operazione sono limitate a 500€ e c’è un requisito di scommessa di 30x.

Promozioni e offerte in corso

Altre promozioni e regolari opportunità di jackpot per i giocatori esistenti appariranno di tanto in tanto. C’è spesso la possibilità di richiedere il cash matching sui tuoi depositi.

Ancora una volta, le scommesse 30x entrano generalmente in gioco. Quindi tieni d’occhio il denaro che hai a disposizione se richiedere il rimborso è importante per la tua esperienza di gioco!

888 Casinò Informazioni importanti

Proprietario 888 UK Limited Sito web www.888casino.com Stabilito 1997 Offerta OTTIENI 30 GIRI GRATIS SENZA DEPOSITO Deposito minimo €20 Valute accettate GBP Licenza Licenza Metodi di pagamento Skrill Neteller Mastercard PaySafeCard PayPal ApplePay Visa Entropay Trustly Bank Transfer Software Virtù Fusion Proprietario Supporto Modulo web

Design del sito 888 Casino

Il marchio offre generalmente il suo proprio giro (nessun gioco di parole inteso) sul design del sito e del catalogo, così come i giochi in offerta. Un solido supporto allo sviluppo non fa mai male a nessuno.

888 online casino ha avuto più tempo di qualsiasi altro, per assicurarsi che la loro piattaforma e la collezione di giochi sia molto divertente ad ogni passo. Ci sono certamente riusciti, quindi non è una sorpresa che siano uno dei migliori siti di casinò in circolazione!

Tutto è ben presentato e ben disposto. Così sarete in grado di mettere i vostri denti in alcuni giochi ed esperienze di casinò seriamente solidi.

Ciò che vale la pena tenere a mente è il fatto che puoi facilmente entrare nei tuoi giochi preferiti più e più volte senza problemi. Questo è un sito veloce ed elegante con l’esperienza dell’utente in mente.

888 Giochi di casinò

Oltre al gioco gratuito, c’è una fantastica gamma di popolari giochi da tavolo. Marche famose ti aspettano qui, insieme ad un sacco di azione con jackpot progressivi.

Ci sono grandi offerte in palio da un gioco all’altro, tra cui Blackjack, Baccarat e Roulette, Pai Gow Poker, Caribbean Poker e anche giochi di Video Poker.

C’è un bel focus sui giochi da tavolo del casinò anche qui, con esperienze di giochi dal vivo che si allineano lungo la strada.

Casinò dal vivo

I popolari giochi di casinò dal vivo con un croupier dal vivo qui includono:

Blackjack dal vivo

Roulette dal vivo

Baccarat dal vivo

È bello vedere che i casinò online offrono veramente grandi esperienze di casinò online. Fortunatamente, i giochi da tavolo, i giochi di carte e i giochi con croupier dal vivo qui sono tutti di alto livello e valgono bene il prezzo di ammissione.

Il video poker potrebbe anche essere incluso nella sezione dei giochi da tavolo del casinò dal vivo. Proprio come i giochi dal vivo, il video poker offre un’esperienza realistica per gli amanti del casinò. Se vuoi sentirti come se fossi al casinò, perché non provare i giochi di casinò dal vivo con un croupier dal vivo o il video poker?

Giochi di 888 slots

Se preferisci giocare alle slot, hanno un certo numero di giochi disponibili. I popolari giochi di 888 slots includono:

Genio milionario

Nightmare on Elm Street

Ricchezze irlandesi

Fiera del tesoro

Universo finale

I migliori giochi di slot al casinò 888 sono ben presentati. Sono offerti da alcuni dei migliori sviluppatori di giochi che lavorano online oggi.

Gioca su Mobile & 888 Casino App

Il sito del casinò mobile è uno dei migliori. Questo è un sito che si trasforma e si adatta a qualsiasi browser e dispositivo tu voglia usare. Quindi c’è poco da temere nello spostare i tuoi giochi dal PC al telefono e viceversa.

Semplicemente vai al sito principale dal tuo dispositivo e vai al login del casinò. Tutti i tuoi giochi preferiti e le opzioni di gestione del conto si allineeranno per te in modo pratico e veloce.

Questo vi permette di saltare senza soluzione di continuità da un gioco all’altro e da un’opzione all’altra come richiesto.

Puoi anche scaricare l’app ufficiale di 888 Casino app. L’app del casinò mobile è disponibile per iOS e Android, vai al tuo rispettivo app store e scaricala gratuitamente.

Poi inserisci i tuoi dati di accesso mentre vai. Otterrai un’interfaccia dell’app del casinò mobile appositamente progettata che ti offre tutti i migliori giochi e offerte in un pacchetto intelligente e compatto.

Scegliete quale funziona meglio per voi, ma il sito mobile da solo fa più che bene il suo lavoro per quanto ci riguarda!

888 Casinò: Proprietario e licenze

888 Online Casino è di proprietà e gestito da 888 UK Limited.

Hanno licenze sia per la UK Gambling Commission nel Regno Unito che per la Malta Gaming Authority.

Fornitori di software

888 Casino offre software da una pletora di diversi sviluppatori di software.

Nel complesso, 888 Holdings ha collaborato con Dragonfish casino per offrire le loro piattaforme di gioco.

Altri fornitori di software al 888 casinò includono:

IGT

Studi Elk

Blueprint

Metodi di pagamento

La gamma di opzioni di pagamento qui include:

Visa

MasterCard

Bonifico bancario

Apple Pay

Pagamento del casinò con PayPal

Pagamenti al casinò con PaySafe Card

Casinò Skrill

Casinò Neteller

ecoPayz

Affidabile

SoFort

I depositi con carta di credito non sono accettati a causa delle linee guida UKGC.

Condizioni di ritiro

I tempi di prelievo di 888 Casino variano da metodo a metodo. Quindi, se generalmente desideri incassare prima piuttosto che dopo, potresti voler utilizzare un portafoglio elettronico piuttosto che una carta o un trasferimento simile.

In genere vedrai il contante che sceglierai di prelevare entro 4-10 giorni dalla tua richiesta. Puoi richiedere prelievi a partire da almeno 15€.

Tuttavia, possono essere applicati altri termini di prelievo, quindi vale la pena dare un’occhiata alle varie condizioni prima di mettersi in gioco.

Assistenza 888 casino

Assistenza 888 casino è davvero buona. Per contattare il team del Supporto Clienti, vai su ‘Contatto’ e puoi compilare il modulo per il tipo di richiesta o problema che potresti avere.

Al momento non è disponibile un’opzione di live chat. Speriamo che ci sia presto una sezione di live chat!

Più informazioni su 888 Casinò

Il marchio fa parte della scena del gioco d’azzardo su internet da oltre 20 anni ormai, e come risultato hanno continuato a costruire un grande mucchio di giochi di casinò online, offerte di bonus per il 2021 e una reputazione per il gioco corretto e grandi premi.

Sapevi che questo sito di gioco d’azzardo onling è notevole per la sua natura premiata, essendo stato riconosciuto per il suo impegno nel gioco onesto online per diversi anni?

Questa è una grande notizia che sarà di conforto per coloro che hanno appena iniziato. Il sito è in gran parte rivolto a giocatori più seri e sicuri di sé, che hanno soldi per giocare da una parte e che sono pronti a buttarsi in alcuni grandi titoli e giochi di marca.

Siti gemelli di 888 Casino

Ecco la lista recentemente aggiornata dei siti fratelli di 888 Casino:

I siti fratelli di 888 Online Casino offrono tutti varie offerte di benvenuto e noi abbiamo aggiornato questi bonus in agosto 2021 per farti avere le migliori offerte.

Riassunto 888 Casino

Essendo uno dei più vecchi casinò online ancora oggi in funzione, i bonus di 888 Casino meritano di essere sfruttati. Il sito ha un sacco di fascino sia nei giochi che sono in offerta sia in termini di offerte promozionali 2021 che girano regolarmente.

Vi consigliamo, tuttavia, di tenere d’occhio alcuni termini e condizioni. Approfittate dell’offerta di apertura solo se siete più interessati a provare nuovi giochi ed esperienze che a vincere alla grande.