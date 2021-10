Archivio Spadacini per Yamamay in via dei Mille.

Lo storico negozio Yamamay di via dei Mille a Napoli, dopo essere stato sottoposto ad un’operazione di restyling che gli ha regalato una fisionomia completamente nuova, ha riaperto le porte al pubblico.

Situato al civico 83 con una superficie di 140 mq suddivisa su due piani, il negozio, dopo essere stato sottoposto ad un’importante operazione di rinnovo, è stato decorato con le grafiche originali del Maestro Beppe Spadacini reinterpretate da Archivio Spadacini, depositario del patrimonio artistico dell’illustratore.

Per coerenza e continuità, il team creativo di Archivio Spadacini ha rielaborato per l’occasione la grafica che era stata scelta per celebrare i 20 anni di Yamamay.

Protagonisti del racconto sono la natura incontaminata, in cui si alternano acqua, cielo, ninfee, fiori e farfalle, animale totemico del brand dalla sua fondazione nonchè simbolo di bellezza e trasformazione; il cielo azzurro e sereno che evoca invece quello dell’estate napoletana, città che ha dato i natali ai fondatori del brand.

L’integrazione della stampa nell’ambiente è stata studiata in modo meticoloso per costruire un trompe-l’œil amplificando così lo spazio e creando per il visitatore un’esperienza immersiva e vibrante in cui la natura, da sempre protagonista delle collezioni e del racconto di Yamamay, si accende di colori vivi ed intensi.

Questa declinazione è stata resa possibile grazie alla tecnologia ed alla sapienza artigiana di MOMENTI®, che ha brevettato un innovativo ed ecologico rivestimento in fibra di vetro, totalmente personalizzato per l’utilizzo specifico, che si adatta a superfici e materiali diversi con grande duttilità ed efficacia.

Yamamay ha invitato Archivio Spadacini in partnership con MOMENTI®, affinchè realizzassero questa personalizzazione dello spazio centrale del flagship store di Napoli via dei Mille, con l’intento di rappresentare la bellezza ed i valori del proprio brand attraverso la creatività di Archivio Spadacini e la tecnologia unita alla sapienza artigiana di

MOMENTI®.

Il negozio si è così trasformato in un vero e proprio concept store, che racchiude l’intero universo Yamamay intimo, pigiameria, homewear per uomo, donna e bambino e anche la collezione home.

Napoli Via dei Mille, 83/A-B