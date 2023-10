Arcone e Ucciero: due artisti a confronto nel segno del colore

Due artisti diversi, dunque, con precisi e separati percorsi artistici e di vita, ma che sembrano convergere verso una comune ricerca espressiva. Amanti dei viaggi,capaci di assorbire istintivamente le bellezze dei posti e servirsene nella loro attività professionale.

Simone Ucciero è una persona dotata di una grande cultura umanistica: al liceo, all’Università si è sempre distinto negli studi letterari e filosofici( ha una vera passione per Kant), nato nel 1990 è un hair stilist napoletano, esperto di look e si occupa della cura e dello stile del capello. E’ un valente professionista della bellezza che con passione , migliora il look delle persone, accontentandole ma soprattutto proponendo qualcosa di innovativo rimanendo al passo con le mode del momento, al fine di renderle felici.

Ucciero, non si limita a modellare i capelli delle sue clienti, ma ha anche intrapreso rapporti lavorativi con la beautician Annamaria Arcone per lanciare delle nuove idee professionali per parrucchieri ed estetiste: tra queste le innovative balayage e le creazioni di nail art di straordinaria bellezza .

Le tre doti essenziali dell’Ucciero sono : velocità, passione e capacità tecnica ; riesce in pochi gesti a ridare vita ai capelli delle clienti, impiegando poco tempo e offrendo ottima esperienza a chi entra nel suo elegante salone a Parete, meraviglioso comune in provincia di Caserta famoso per la produzione di fragole.

Fra poco aprirà altri due saloni uno tra le meravigliose coste Cilentane e l’altro a Pineta Mare in provincia di Caserta.

La collaboratrice Annamaria Arcone, appassionata della cura delle unghie sin da piccola quando giocava con gli acquarelli per dipingere le unghie, e se è vero che le passioni e le predisposizioni si vedono subito nei bambini, lei ne è la prova . Decide di seguire il cuore e di trasformare il gioco in lavoro consolidando i suoi studi nel mondo della cosmetologia con la creazione di make up artist delle unghie .

L’Arcone ha uno stile ben preciso: è creativa e futuristica con colori fluo, stile particolare e tocchi eccentrici con tendenze floreali nella nail art come la sua passione per l’architettura Nouveau l’arte del floreale in voga nel 900 esempio tipico è la scala ellittica del Palazzo Mannajuolo a Napoli .

L’arte della manualità l’ha eredita dal padre artista delle opere lignee.

Svolge anche una notevole attività nel campo del sociale: nel periodo invernale compie opere di beneficienza donando vestiario e coperte alle persone meno abbienti.

Lo sguardo di entrambi è rivolto al futuro: hanno in mente di aprire un salone di acconciature strutturato con varie cabine con precisi compiti di estetica al fine di soddisfare le piu’ svariate esigenze personali .

Auguro ad entrambi un meritato successo!

Giorgio Mellucci