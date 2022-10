Belén Rodriguez e suo figlio Santiago testimonial GoStudent.

GoStudent, la piattaforma di apprendimento e ripetizioni online preferita dagli italiani, ha scelto Belén Rodriguez per la sua nuova campagna digital per il Back to School.

Oltre ad essere uno dei volti televisivi più amati, Belén è anche mamma di due: Santiago, 9 anni, e la piccola Luna Marì, nata lo scorso anno. Da madre e professionista, Belén si rivolge alle famiglie per incoraggiarle ad affidarsi a GoStudent: il miglior supporto didattico per i ragazzi e l’alleato n°1 di tutti i genitori.

Nel video di lancio della campagna, Belén e il suo primogenito Santiago appaiono insieme tra le mura domestiche, intenti a svolgere i compiti, in uno spaccato familiare intimo e affettuoso.

“Anch’io, come ogni genitore, voglio solo il meglio per i miei figli. Per questo mi sento onorata di poter rappresentare un brand serio e affidabile, quale è GoStudent, e di permettere a sempre più famiglie italiane di scoprire questo servizio straordinario. GoStudent non è solo una piattaforma di apprendimento e ripetizioni online, è il più valido supporto all’educazione e all’istruzione dei nostri ragazzi e un aiuto prezioso anche per noi genitori, in quanto ci permette di conciliare al meglio sfera familiare e professionale”, ha commentato Belén Rodriguez.

“Siamo davvero lieti di avere Belén Rodriguez come volto della nostra nuova campagna digital. Belén rappresenta appieno la figura della madre moderna: attenta e premurosa, ma anche molto dinamica e impegnata”, ha dichiarato Mariano Demartino, Country Manager Italia di GoStudent. “Il Back to School è un momento non solo molto importante, ma anche impegnativo, sia per i ragazzi che per i loro genitori. Per questo vogliamo essere ancora più vicini alle famiglie italiane e incoraggiarle a scegliere GoStudent come alleato per l’istruzione e la crescita dei loro figli”, ha concluso Demartino.

La campagna digital è stata concepita dall’agenzia Icona Production di Belén Rodriguez, in sinergia con il team italiano di marketing di GoStudent. Il video è stato realizzato e post-prodotto dal content producer e videomaker Federico Cianferoni.

Composta da un hero video di 1 minuto e da uno short-cut, la campagna sarà disponibile sulle pagine proprietarie di GoStudent, quali YouTube, Instagram e Facebook, così come sul profilo Instagram di Belén Rodriguez.

A questo primo video seguiranno, poi, altri contenuti social, che verranno pubblicati tra ottobre e novembre sul canale Instagram di Belén.

Dal suo arrivo in Italia nella primavera del 2021, GoStudent ha ricevuto un’accoglienza molto calorosa. Ideata con l’obiettivo di rivoluzionare la didattica tradizionale e riscrivere il futuro delle ripetizioni, GoStudent offre lezioni online individuali e personalizzate per oltre 30 materie a studenti di ogni età e livello. Con GoStudent l’abbinamento tra tutor qualificati e studenti è mirato e la didattica è davvero a portata di click.

Fondata in Austria nel 2016, ad oggi GoStudent opera in 20 Paesi e vanta un network di più di 20.000 tutor freelance. In Italia la “Tutor Community” di GoStudent ha, invece, superato i 1.800 insegnanti. Più di 1.5M di sessioni vengono prenotate ogni mese su GoStudent nel mondo, di cui oltre 180.000 solo nel nostro Paese.