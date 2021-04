Blackjack: un gioco tanto amato e che resiste al tempo

Il blackjack è un gioco che fonda le proprie radici in Francia, ma ha poi attraversato tutto il mondo per trovare la propria forma attuale. Intrattenimento che diverte tutti e che è presente in una sua variante “più” francese anche al sud Italia, il blackjack è uno dei protagonisti anche delle nuove tendenze dei giochi digitali, oltre ad essere sempre di grande ispirazione per film e racconti.

Vingt-et-un il nome originale, poi diventato blackjack negli Stati Uniti d’America

Agli appassionati di giochi di carte il nome “21” ricorderà sicuramente qualcosa: nella tradizione popolare italiana, soprattutto al sud, c’è un gioco che torna in voga specialmente durante le vacanze natalizie e che si chiama proprio “21”, ovvero una variante del blackjack giocata con carte napoletane. L’influenza francese, in particolare borbonica, in tutto il sud Italia è stata intensa e lunga, e tracce di ciò sono ovviamente presenti anche nei giochi. Infatti, il nome originario del blackjack è proprio Vingt-et-un (ventuno in francese) lingua del paese in cui il gioco nacque nel XVII secolo. Approdato negli Stati Uniti, il gioco riscosse grande successo e venne introdotta una variazione alla regola: il giocatore che raggiungeva il punteggio di “21” con asso e jack di picche riceveva un extra bonus del valore di dieci volte la posta. Tale bonus è scomparso, ma il nome del gioco ha preso ispirazione da questa giocata vincente, chiamandosi per sempre blackjack, dal fante nero di picche. Tanti i film ispirati a questo gioco, a cominciare da Rain Man, con la formidabile interpretazione di Dustin Hoffman che gli valse l’Oscar nel 1989, sebbene due anni prima avesse avuto la possibilità di vestire i panni del Prof. Keating ne L’attimo fuggente. Un gioco talmente amato da aver fatto il giro del mondo e ritorno, trasformato, modificato, con un nuovo nome, ma con la stessa garanzia di divertimento anche online.

Cinema e giochi: il blackjack intrattiene come pochi

Non esisterà più il bonus destinato a chi fa blackjack come negli Stati Uniti, dove il gioco prese il proprio attuale nome, ma al giorno d’oggi tanti sono i bonus e le promozioni che si possono trovare online. Il gioco digitale è diventato definitivamente uno dei passatempi preferiti degli italiani, che trascorrono sui giochi e videogiochi quasi un’ora al giorno in media. E allora ecco che ci troviamo dinanzi offerte di bonus senza deposito immediato, giri gratis, possibilità di aumentare la vincita a nostro piacimento, e tante infinite iniziative settimanali e giornaliere. Ciò accade perché il settore dell’intrattenimento ludico ha ben compreso la tendenza che ha visto tanti utenti passare dalle sale gioco fisiche a quelle online, e le aziende di produzione software che hanno saputo leggere il mercato sono adesso leader incontrastate del settore. Il blackjack, come tanti altri giochi e videogiochi digitali, ha beneficiato a pieno dell’introduzione dello streaming ad esempio. Le tante piattaforme e applicazioni online garantiscono un’esperienza di gioco senza pari con la possibilità di contare sulla professionalità e la competenza di un croupier professionista dall’altra parte dello schermo in diretta. Altro film assolutamente da menzionare e che è tratto da una storia vera è “21” del 2008 del regista Luketic. La pellicola è incentrata attorno alla vera esperienza di un gruppo di studenti del MIT di Boston, che riuscirono a sbancare diversi casinò di Las Vegas utilizzando le proprie abilità di calcolo.

Il blackjack è sicuramente uno di quei giochi intramontabili come il poker e la roulette. Fanno scena da sé in molte pellicole e sono assolutamente adeguati per essere eseguiti da smartphone o da laptop, ancor meglio se in sessioni live. Il successo del gioco non conosce confini né territoriali, come abbiamo visto dalla Francia agli USA, né temporali: dal 1600 a oggi continua a essere giocato e apprezzato, oltre che essere oggetto di ispirazione per l’industria cinematografica.