Carlox Angarita, una sensazione globale di arte della pelle.

di Geraldine Gonzalez Longet

‌Il realismo dei suoi tatuaggi ha reso il talentuoso artista —meglio conosciuto nel mondo artistico come «Carlox Angarita»— tra i migliori al mondo e uno di quelli preferiti dalle celebrità, tra cui Malena Restrepo, Carlos Vargas, Sofía Castro, Mateo Carvajal.

La fama è arrivata alla sua vita – diciannove anni fa – quando i suoi primi lavori sono diventati noti e, in seguito, ha visitato l’Argentina, un paese in cui ha ricevuto numerosi premi per la carriera di successo appena iniziata. Da allora, ha vinto “Best Tattoo of the Convention”, “Best Tattoo of the Day” e “Color Realism”. Come la schiuma, è cresciuto e prestigiosi marchi europei e americani lo hanno assunto per lavorare fianco a fianco con lui, così come celebrità latine che hanno deciso di assumere i suoi servizi.

La professionalità è la qualità che ha accompagnato @carloxangaritaart, in ogni lavoro che ha svolto durante tutta la sua fruttuosa carriera. In questo modo è stata catapultata non solo in America Latina, ma in diversi paesi del mondo come Dubai, Brasile, Colombia, ‌ Messico, Stati Uniti, Spagna e Polonia, dove ha avuto modo di tenere seminari e essere una giuria di convegni. . La sua immagine, invece, è stata presente su riviste internazionali: Rolling Stones, Soho, Broken, Magazine Taiwan, Tatto, Metal Head Brasil, Tatto Life Usa…

A diciannove anni nel mezzo, ha conquistato anche l’affetto dei suoi tifosi, che lo hanno visto come un riferimento e un esempio da seguire. Nonostante ciò, la sua carriera continua a crescere ed è nella preparazione di nuovi progetti che promettono di essere un successo.