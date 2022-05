Come giocare al Baccarat live: suggerimenti per principianti

Il baccarat, una delle colonne portanti dei casinò da sempre. Parliamo di un gioco che è stato capace di farsi apprezzare per la sua semplicità fin dal momento della sua nascita. Secondo alcuni racconti e leggende pare che tutto abbia avuto inizio in Italia nel XIV secolo, mentre per altri il gioco è nato in Francia. Ha avuto una veloce diffusione in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, dove però ha spopolato nella variante del Punto Banco. Ma il vero momento di svolta è arrivato con l’affermazione del gioco a distanza, grazie a piattaforme come Betfair e molti altri casinò online. E qui, sfruttando tecnologia e professionisti di massimo rispetto, è arrivata poi la versione del Baccarat live, che permette ai giocatori di entrare “virtualmente” in un casinò e ma vivere emozioni realistiche. Di seguito parleremo proprio delle regole del baccarat online, per aiutare ogni principiante a conoscere il gioco!

Impara le regole della variante del baccarat che stai giocando

Quando si parla di baccarat live è bene subito fare una precisazione: non bisognerebbe mai giocare senza conoscere le sue regole base. Non è un gioco di sola fortuna, ma anche di abilità e così è necessario prendersi un po’ di tempo per capire il mondo del baccarat e dominarlo. Ma non temere: non perderai molto tempo perché è proprio la semplicità della sua struttura a piacere così tanto.

Il giocatore ha a disposizione tre principali opzioni di scommessa, che lo portano a puntare sulla vincita del giocatore, del banco o sul pareggio. Ma di questo aspetto parleremo nel prossimo capitolo. Il gioco del baccarat si svolge con 8 mazzi da 52 carte da gioco e prevede una cosa sola: i giocatori (che possono essere fino a 12) non dovranno superare mai il valore 9.

Evita la scommessa sul pareggio, non importa cosa

Abbiamo già nominato la scommessa del pareggio, ma è giusto dire che è sconsigliato effettuare questa puntata, perché non ci sono quote interessanti in caso di vincita. E il discorso vale sia nella versione di gioco tradizionale, ma anche per il baccarat live. Devi sempre considerare che nel gioco del baccarat la scommessa del giocatore ha un vantaggio della casa dell’1,36%. Mentre il banco è all’1,06% e la scommessa su un pareggio è al 14,6%. Ciò significa che il banco avrà sempre le probabilità (e quote) migliori e il cosiddetto “tie” resta il più sconsigliato nei giochi da casinò.

Non aver paura di scommettere sul banco

Nel baccarat live e in quello online la regola che prevale è sempre una: concentrati sul banco e non avere mai alcun dubbio di scommessa a suo favore. Come abbiamo detto sono una mossa sicura perché ha sempre le probabilità più favorevoli in assoluto. Ed è proprio per questo motivo che molti casinò online e non solo applicano una commissione su questa scommessa, lasciando invece priva di commissioni quella sul giocatore. Ma considerando il vantaggio che ha è consigliabile preferire la scommessa sul banco.

Sii coerente con gli importi della tua scommessa

Un altro consiglio importante per il baccarat online e non solo per quello dal vivo, è legato al valore della scommessa. Nel momento in cui scegli un importo, non dovrai tentennare, ma mantenerlo con fierezza. Può sembrare una scelta strana, ma le cosiddette scommesse flat hanno un interessante vantaggio in questo, ma anche in altri giochi da casinò. In alternativa puoi cercare una strategia, ma solo quando hai maggiore esperienza, che ti porti ad aumentare gradualmente il valore delle puntate se vinci, diminuendolo poi man mano che perdi.

Trova un tavolo di baccarat live con meno mazzi di carte

C’è un ultimo consiglio interessante che vogliamo condividere rispetto al baccarat live: hai mai provato a cercare un tavolo che usi meno mazzi di carte per giocare? Questa mossa, valida anche sui casinò online ovviamente, è interessante perché puoi sfruttare delle quote inferiori che ti aiutano a vincere un po’ di più rispetto al baccarat classico dal vivo. Si utilizzano infatti da 6 a 8 mazzi in media, ma ci sono anche dei tavoli con un numero inferiore di carte. Basta mettersi alla ricerca!

Conclusione

Il baccarat è sicuramente un gioco da tavolo elegante, affascinante e noto nel mondo per essere così semplice ma piacevole da giocare. Sfruttando i suggerimenti che trovi qui sopra potrai iniziare a dominare l’azione del gioco e lanciarti anche in sfide davvero vivaci e interessanti. Impara le regole base, sfrutta le migliori strategie di gioco e lascia che l’avvolgente emozione del baccarat live ti conquisti, mano dopo mano. Non avere fretta però: ogni cosa, anche il gioco d’azzardo a distanza richiede sempre il suo tempo ed è doveroso rispettarlo.