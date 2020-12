Come riconoscere un Casinò Online sicuro

Con la crescita del gioco d’azzardo online, ovviamente, sono aumentati anche i casinò digitali. Purtroppo, non tutti sono sicuri.

La sicurezza è il fattore più importante quando si decide di partecipare al gioco, soprattutto se non si fruisce delle piattaforme con abitudine, praticando sporadiche sessioni e all’insegna di un intrattenimento immediato, senza scopi mirati allo sviluppo di un guadagno costante nel tempo.

Ma come riconoscere un casinò sicuro da uno che non lo è? Cerchiamo di vedere insieme quali sono i fattori da tenere in considerazione per giocare responsabilmente ed avere la certezza di farlo su di un sito meritevole di fiducia.

La sicurezza prima di tutto

Prima di tutto, bisogna verificare che la piattaforma dimostri che i pagamenti, le regole e le licenze siano in ordine, al pari dei casinò fisici.

Successivamente, è il caso di verificare in che paese opera la piattaforma. Alcune aziende scelgono sempre di aprire casino online in nazioni in cui la regolamentazione ma soprattutto, la tassazione per il gioco d’azzardo siano più favorevoli.

I casinò non AAMS, tuttavia, non sempre sono meno legittimi di quelle realtà che hanno sede in Italia. Come per i casinò italiani, anche quelli stranieri sono sottoposti a controlli, autorizzazioni, regolamentazioni sul gioco d’azzardo a prescindere di dove si trovi la sede legale. I siti di casinò online sono soggetti alle leggi e alle normative del territorio in cui hanno sede, di conseguenza un casinò online sicuro è un casinò situato in paesi con giurisdizione di gioco avanzata, che rilascia licenze valide per tutto il mondo.

Alcune di queste licenze sono rilasciate dalla Malta Gaming Authority e dalla Curacao eGaming Authority, che sono ormai sinonimo di sicurezza. Il consiglio principale è quello di non giocare su piattaforme non AAMS dove non sono presenti neanche le due precedenti. Diffidate anche di loghi “simili”, ma non ufficiali.

Per verificare che un casinò sia effettivamente affidabile basta controllare la sua documentazione di licenza, che dovrebbe essere sempre pubblicata all’interno del sito web. E’ importante controllare anche che quel sito sia protetto da protocolli di sicurezza come il Secure Socket Layer a 128 bit, sistema utilizzato anche dalle banche e da quei siti web che coinvolgono metodi e processi di pagamento online.

Verificate anche il sistema di pagamento richiesto per giocare sul sito. I più gettonati tra i metodi di pagamento più sicuri sono tramite criptovaluta come Bitcoin, Carte di credito Mastercard e Visa, portafogli elettronici come Neteller, Skrill e Paysafecard.

Tutte queste certificazioni, si possono osservare su siti come Voglia di Vincere Casinò Online. Alla base del portale, si possono individuare i protocolli. E’ abbastanza semplice trovarli sui siti che rispettano le normative, dunque non avrete problemi a riconoscerli anche su altre piettaforme.

Con l’autorizzazione di un autorità ufficiale e la sicurezza di poter giocare senza nessuno che vi rubi i dati, potete giocare responsabilmente senza preoccuparvi di nient’altro che il gioco.