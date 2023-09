Da Colourbook Capsule Collection Campioni d’Italia Limited Edition dedicata al Napoli

Una capsule collection di quaderni spillati, realizzati in collaborazione con la Società Sportiva Calcio Napoli, celebrativa della squadra Campione d’Italia: è così che Colourbook porta tra i banchi e sulle scrivanie i successi degli azzurri, orgoglio dei tifosi di tutte le età.

La nuova capsule collection Campioni d’Italia, in special edition, si compone di 9 maxi-quaderni con punto metallico, in 9 soggetti diversi, rappresentativi della squadra partenopea e del tanto agognato terzo scudetto, con grafiche accattivanti, dettagli lucidi in rilievo e materiali di alta qualità.

Nei classici colori sociali della squadra, dall’azzurro, al blu, al bianco, i mitici quaderni in edizione limitata, tutti da collezionare, daranno anche la possibilità di partecipare all’esclusivo concorso “Fai goal con Colourbook”.

Dal 14 settembre al 31 dicembre 2023, infatti, con l’acquisto di un quaderno spillato della linea, sarà possibile vincere subito tanti fantastici premi, tutti a tema Calcio Napoli, tra i quali maglie, zaini e box piene di prodotti Colourbook – SSCN per la scuola. Partecipare è semplicissimo, basterà scansionare il QR Code all’interno di ogni quaderno e compilare il form. Una volta completata la registrazione sarà possibile partecipare subito al concorso, inserendo il codice di gioco, per tentare di aggiudicarsi uno dei premi in palio, con instant win.

Ma non è tutto. Coloro che, nel periodo di durata del concorso, avranno effettuato almeno una giocata, parteciperanno all’estrazione del super-premio finale, prevista entro il 28 febbraio 2024: la maglia gara ufficiale della SSC Napoli autografata da tutta la squadra.

Il regolamento completo è su www.colourbook.it

I quaderni della limited edition sono disponibili nelle migliori cartolerie e nello shop online di Colourbook.