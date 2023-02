Divise Chic incanta Sanremo.

Si è da poco conclusa l’esperienza sanremese per l’azienda Divise chic, partner del Festival dei Sogni di Sanremo targato Dream Massage tenutosi nella Luxory spa Somnia Aura Spa del Grand hotel des Anglais.

Qui nella spa dei Vip del festival creata dal Maestro Stefano Serra (spa manager internazionale) nella settimana più frenetica dell’anno, artisti, giornalisti ed esponenti del mondo dello spettacolo hanno trovato conforto tra le sapienti mani dello staff Dream elegantemente vestito Divise Chic.

Eleganza è stata la parola d’ordine durante l’intera settimana. Uno staff molto preparato, in un contesto esclusivo, che grazie al’abbigliamento professionale del brand Divise Chic, si è fatto riconoscere per gusto, professionalità e raffinatezza.

Lo staff Dream ha lavorato con molti degli artisti in gara al festival, e nello specifico i Cugini di Campagna hanno amato molto i trattamenti proposti e apprezzato il gusto e l’eleganza dell’abbigliamento professionale scelto, curato in ogni dettaglio.

DIVISE CHIC è il distributore ufficiale italiano di Buttercups Uniforms, fornitore irlandese di abbigliamento professionale di altissima qualità per estetise, SPA, farmacie, studenti e personale sanitario.

Trent’anni di esperienza hanno permesso di affinare la passione per la creazione di abbigliamento professionale di elevata qualità ad un prezzo molto competitivo.

Il costante aggiornamento della collezione permette di offrire modelli sempre in linea con le tendenze attuali, disponibili in un’ampia varietà di stili e colori, dai più diffusi camici neri ai favolosi abiti nei colori all’ultima moda. A Sanremo hanno proposto una bellissima divisa in color rosa cipria, rappresentando a pieno la brand identity.

“Elegante, raffinato, esclusivo” è stato il motto portato a Sanremo grazie alla collaborazione con il “Master Massaggiatore Professionale dello Spettacolo e dei Grandi Eventi” che ha portato al festival dei Sogni i 20 migliori massaggiatori d’Europa, tutti rigorosamente vestiti Divise Chic.

Ora l’esperienza Sanremese si è conclusa, ma Divise Chic è già pronta a farci sognare con nuovissimi pezzi di abbigliamento nei migliori eventi e centri benessere d’Italia.

Alessandro Tonelli, Ad dell’azienda, racconta: “per noi questa è la prima esperienza nel mono dello spettacolo e degli eventi, e devo dire che siamo tornati a casa con tantissima soddisfazione e molti nuovi progetti in cantiere. Io da sempre considero l’abbigliamento il nostro primo bigliettino da visita, e questo vale ancor di più in un contesto come quello sanremese.

Quando dobbiamo partecipare a un evento importante, prestiamo molta attenzione alla scelta dell’abito; vogliamo che sia di qualità e valutiamo anche il più piccolo dettaglio, perché sappiamo che l’abito che indossiamo è un elemento fondamentale per fare una buona impressione. A maggior ragione dovremmo farlo per l’abito che scegliamo di indossare al lavoro, dove fare una buona impressione è determinante per raggiungere il successo.

Divise Chic si rivolge proprio a chi ha compreso l’importanza dell’abbigliamento professionale, a chi a compreso che l’abbigliamento professionale è un elemento che trasmette la propria professionalità e il valore dato ai propri clienti, a chi ha compreso che l’abbigliamento professionale è un tassello importante della brand identity.

Tuttavia, una divisa non deve essere solo bella, deve essere anche comoda, pratica e resistente. Per questo le divise proposte da Divise Chic agevolano i movimenti, sono facili da lavare e resistono ai lavaggi e allo sporco rendendo più piacevole la propria attività lavorativa.

Aver soddisfatto le esigenze dello staff Dream Massage è per me fonte di grande orgoglio, con il Maestro Serra abbiamo definito ogni dettaglio per rendere questa esperienza unica ed ora non vediamo l’ora di pensare a quella del prossimo anno, certi che vi faremo sognare ancora.”