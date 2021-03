Dopo Sanremo il Dream Massage continua a far sognare

Grande successo per la Somnia Aura Spa, la prima spa di Sanremo che durante il festival della canzone italiana è diventata il salotto buono della manifestazione canora tra showgirl e manager al riparo dallo stress sanremese nelle sapienti mani dello staff del dream massage.

La Somnia Aura spa nasce a febbraio 2021 dal forte desiderio di ripartenza di settori come turismo e benessere che per mesi sono stati abbandonati a sè stessi.

In questa ottica di rinascita è nata la Somnia Aura Spa, rocca forte del Dream Massage presso il Grand Hotel Des Anglais di Sanremo. La prima spa targata dream massage della costa azzurra.

Un vero sogno per gli amatori del genere, situata all’interno dello Storico Hotel inaugurato nel 1888.

Il Grand Hotel Des Anglais è una struttura suggestiva, unica nel suo genere, che sembra voler essere un guardiano severo, ma amorevole del mare.

In seguito a diversi cambiamenti di ristrutturazione dell’edificio è nata l’idea ed il progetto di creare un luogo da sogno, Somnia (sogno in latino) Aura Spa, un nome che lascia intendere la magia di questo spazio nato dalla creatività e maestria dell’ideatore del Dream Massage lo spa manager Stefano Serra.

Paolo Madonia, general manager del prestigioso hotel sanremese ha voluto fortemente dare nuova vita a questi spazi della struttura per troppo tempo utilizzati come magazzini. Fino al secolo scorso quest’area era dedicata alle camere per la servitù dei clienti, ora qui è nata la Somnia Aura spa.

Le originali mura romane sono state restaurate e tornate a nuova vita.

Attualmente i lavori sono completati al 70% (il covid purtroppo ha rallentato i lavori), ma fin dal giorno successivo alla conclusione delle attività legate al festival di Sanremo si sono rimessi all’opera con l’intento di completare tutti i lavori in 30/40 giorni.

Le nuove chiusure forzate stanno dando modo alla struttura di rinnovarsi completamente nel look e di prepararsi ad un’estate ricca di turismo e ad una stagione autunno/inverno dedicata al benessere.

La collaborazione con il Dream massage e con il prof. Serra è nata in pochissime settimane, ma è senza ombra di dubbio una collaborazione che avrà lunga vita e che permetterà ad entrambe le realtà di trovare nuovi futuri scenari in cui emergere.

Con la Somnia Aur spa il benessere ha vinto, e con lui tutti gli operatori che per mesi si sono preparati ad affrontare questa grande e importante vetrina.

Ora il festival è finito, e nonostante le nuove chiusure si pensa già alle prossime iniziative da portare avanti.

Il 9 e 10 maggio si terrà infatti a Napoli presso il prestigioso Hotel S. Francesco al Monte il corso formativo master 3 livello DREAM massage ® (riservato a i soli partecipanti al master). Ci sarà la cerimonia di consegna attestati sul lussuoso Yatch Marin Dream, della straordinaria Dottoressa Adele Sparavigna, lo Yatch dei sogni e dei grandi eventi (Yatch in esclusiva al Dream Massage).

Verranno premiati i partecipanti, e si porterà nella città partenopea un po’ di quel magico mondo sanremese, perché se il festival di Sanremo ha chiuso il sipario, il festival dei sogni continua.

Interverranno personaggi della musica e dello spettacolo e tutti i dreammini (operatori del dream massage) in Italia, pronti a salpare l’ancora verso l’isola dei sogni in un dream infinito per tutti.

Da giugno poi, inizieranno le selezioni della 4^ edizione del “master massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi” che ci accompagnerà fino all’edizione 2022 di Sanremo.

RipartiAMO, quindi e che sia una ripartenza definitiva per tutti..