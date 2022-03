Escort a Napoli, le location più frequentate in città

Secondo uno studio recente, il numero delle sex workers in Italia è compreso tra 90.000 e 120.000, con circa 20.000 lavoratrici occasionali e il resto invece che pratica la professione stabilmente. Le città con il maggior numero di escort sono prevedibilmente le principali città italiane, con Roma in testa, seguita da Milano, Torino e Napoli.

La città partenopea ospita circa 2000 escort, un numero in crescita di anno in anno in linea con la tendenza che si registra su tutto il territorio italiano.

Ma quali sono le location più frequentate dove si trovano le escort a Napoli? Quando si parla di escort si fa riferimento a ragazze anche di classe, che non frequentano la strada, ma che ricevono invece in appartamenti discreti e puliti, dunque non stupisce che i luoghi più frequentati dalle escort siano i quartieri centrali.

Ovviamente, anche l’offerta di servizi e il loro costo variano molto in base al quartiere. Le escort a Chiaia o al Vomero costano certamente di più rispetto alle escort di Poggioreale, che a loro volta sono più costose delle escort a Scampia, a Secondigliano o in quartieri più periferici. Con l’arrivo di internet e dei siti specializzati sicuri come Escort4you, le ragazze hanno abbandonato gli angoli delle strade e hanno spostato il loro business online, dando anche la possibilità di effettuare videochiamate che hanno avuto molto successo soprattutto durante il lockdown dovuto alla pandemia.

Possiamo vedere dalle statistiche online che i quartieri più frequentati dalle migliori escort di Napoli sono Chiaia, Mergellina, Posillipo e Marechiaro. È proprio in queste zone che lavorano le cosiddette Top Escort, delle ragazze spesso ex-modelle che offrono servizi esclusivi anche per giorni interi o weekend. Si tratta di escort che si rivolgono a una clientela più ricca ed elegante rispetto alle loft girl, ovvero escort che è possibile invece incontrare a Fuorigrotta, a Materdei, alla Sanità o ai Quartieri Spagnoli. Nei quartieri più periferici, invece, il lavoro delle sex workers sembra essere ancora associato alla prostituzione da strada, con le ragazze che non dispongono di appartamenti indipendenti e che spesso non lavorano in proprio. I siti specializzati come Escort4you sono una garanzia anche sotto questo aspetto: le ragazze lavorano in modo autonomo, scelgono i prezzi e il tipo di clientela e hanno a disposizione luoghi sicuri e discreti per ricevere i clienti.