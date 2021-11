Farid Duque abbaglia nell’industria dello spettacolo.

Tra i grandi schermi dell’iconica Times Square avenue e il più impressionante al mondo, il produttore cinematografico e artista manager ha abbagliato a New York, in omaggio alla sua carriera di successo.

Sono stati addobbati gli spazi pubblicitari del famoso cuore di Manhattan, per onorare la carriera artistica del produttore, manager e imprenditore, tutto questo per via dei traguardi, dei riconoscimenti e dei progetti che ha portato avanti nel corso del 2021. Dei suoi più recenti riconoscimenti, è quello della prestigiosa società di intrattenimento, “Latin Plug”, che lo ha riconosciuto come “Imprenditore influente” nel settore, un successo che lo ha potenziato in America Latina e in Europa. In entrambi i paesi rappresenta talenti diversi come cantanti, modelli, attori e influencers.

“El Dukke” —come è noto anche sui media— è in preparazione di diversi progetti che potranno essere goduti entro la fine dell’anno, come “Viral Effect”, un film che andrà in onda presto e avrà la missione di portare un messaggio di prevenzione, per le donne e la comunità LGBT, sull’effetto negativo dei social network; «Luxury», un talk show che avrà come ospiti influenti milionari e «N’Cu4tro», un altro talk show, con un Totally diverso format, divertente e avrà come ospiti celebrità della statura dell’attore e protagonista di “Sin Senos Sí Hay Paraíso”, Fabián Ríos.

‌Ed è così che quest’anno è stato pieno di pianificazione, sia da parte del manager e produttore che dei loro clienti, che promettono di affascinare i loro spettatori. Sui suoi social, @eldukkeofficial, condividerà tutti i dettagli.

‌Comunicato stampa: Geraldine González Longet

Foto: Farid Duque