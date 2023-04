GLi FKK sauna club in Germania, cosa sono e come funzionano

Gli FKK sauna club sono centri legali in cui le sex workers possono svolgere legalmente le loro attività, e sono diffusi soprattutto in Germania, Austria e Svizzera, paesi in cui la prostituzione è regolamentata e legale. Queste strutture forniscono autonomia, sicurezza e garanzie di protezione alle sex workers che vi lavorano, che godono dei diritti sociali delle altre categorie di lavoro e sono messe in condizione di pagare le tasse come gli altri lavoratori. Vediamo ora come funzionano gli FKK sauna club e i migliori bordelli della Germania.

Come funzionano gli FKK sauna club

In genere, il funzionamento di questi club è semplice: si paga un biglietto di ingresso che dà accesso agli spogliatoi e agli armadietti personali, e si può approfittare dei servizi offerti, come zone relax, bar, ristorante, e a volte anche cinema e piscine. Le sex workers presenti al club possono essere contattate per ottenere i loro servizi, e si concorda una cifra a parte rispetto al prezzo del biglietto di ingresso. Anche se come accennato in precedenza, questi centri sono presenti soprattutto in Germania, Austria e Svizzera, negli ultimi anni si è assistito a una diffusione anche in altri paesi europei, come Belgio, Paesi Bassi e Repubblica Ceca. I prezzi variano a seconda della struttura e della posizione geografica. In Germania, ad esempio, i prezzi medi variano da 50 a 100 euro per l’ingresso, mentre il prezzo per i servizi delle sex workers può variare da 50 a 150 euro a seconda delle prestazioni richieste.

Le leggi che regolano gli FKK sauna club

La legalità degli FKK sauna club si basa sulla legge che regola la prostituzione in ogni paese in cui sono presenti. In Germania, ad esempio, la legge sulla prostituzione del 2002 prevede che le sex workers abbiano gli stessi diritti sociali e le stesse protezioni degli altri lavoratori. Inoltre, le case chiuse sono state abolite nel 2001, aprendo la strada alla creazione di centri come gli FKK sauna club. In Germania, gli FKK sauna club sono visti come una forma di libertà sessuale e una possibilità per le sex workers di lavorare in un ambiente sicuro e regolamentato. Grazie alle leggi statali, il loro numero sembra essere in costante aumento, soprattutto in Germania dove sono presenti più di 3500 centri.