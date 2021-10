Go Carpisa con Ciro Immobile.

Continua la liaison tra Carpisa e l’attaccante della Nazionale Italiana e della Lazio Ciro Immobile, che lo scorso giugno é stato scelto come nuovo ambassador del brand. Ad unire il calciatore a Carpisa sono valori ed interessi comuni: lo sport, l’amore per il nostro paese, per la famiglia e la moda italiana. Bomber indiscusso, dalla coinvolgente positività, dentro e fuori dal campo, Vincitore della Scarpa d’Oro 2020, tra i migliori marcatori del Campionato di Serie A e campione d’Europa nel 2021.

Per Carpisa, il numero 17 è sceso in campo quest’estate come testimonial della linea di trolley Go Tech, must-have della linea viaggio di Carpisa per poi diventare testimonial per l’autunno di tutta la linea man. Questi alcuni dei prodotti indossati da Ciro Immobile nelle immagini della campagna:

la valigia HAY GO , trolley unisex dalla struttura rigida, realizzata con un’esclusiva combo di materiali provenienti in parte, da fibre naturali, quali la paglia. Ultraresistente, progettato e brevettato dal centro R&S Carpisa, è dotato di superfice altamente resistente al graffio.

, trolley unisex dalla struttura rigida, realizzata con un’esclusiva combo di materiali provenienti in parte, da fibre naturali, quali la paglia. Ultraresistente, progettato e brevettato dal centro R&S Carpisa, è dotato di superfice altamente resistente al graffio. Zaino e tracollina linea EVO GO: dal design essenziale e dal gusto ricercato, con dettagli in contrasto materico. Lo zaino è composto da un comparto principale ben strutturato, con organizzazione interna fissa, dove è possibile disporre a proprio uso i propri accessori, e, comparto posteriore imbottito per Pc e Tablet. La linea Evo Go è composta da quattro modelli: zaino/borsa lavoro/due tracolline di dimensioni differenti; nelle seguenti varianti colore: blu/grigio scuro e nero.

Design all’avanguardia, leggerezza e comodità sono caratteristiche distintive e punti di forza di tutte le linee viaggio di Carpisa a cui, per le valigie si aggiunge anche la capacità di assorbire gli urti. Tutti i modelli indossati dal Campione saranno disponibili in tutti gli store Carpisa e su www.carpisa.it

