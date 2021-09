Hot Wheels incontra Fedez…ed è subito sfida!

Quando si parla di veicoli il brand #1 è sicuramente Hot Wheels, il più amato da oltre 50 anni. Il grande successo di Hot Wheels, attualmente la linea di veicoli più venduta al mondo, è dovuto alle incredibili macchinine che offrono una modalità di gioco intuitiva. Obiettivo del brand è nutrire il “Challenger Spirit”, ovvero lo spirito di sfida innato in ogni bambino, incoraggiandoli a provare, a fallire e a riprovare sino al raggiungimento del successo. Grazie agli incredibili automodelli fiammeggianti e alle piste e playset da capogiro, i bambini, e non solo, possono vivere in prima persona sfide temerarie e adrenaliniche su (mini)quattroruote.

Le sfide di Hot Wheels appassionano non solo i più piccoli, ma anche i più grandi che ne hanno fatto, nel corso del tempo, un marchio iconico. Tra questi fan delle generazioni adult c’è anche Fedez, artista poliedrico, che si affianca a Hot Wheels e ad Original Marines, per una collaborazione speciale a 360°. Da vero fan del brand, Fedez ha firmato in esclusiva per Hot Wheels due capsule collection di abbigliamento, una per adulti e una kids insieme a Original Marines, per reinterpretare, attraverso i suoi occhi e ricordi, le emozioni delle sfide vissute giocando da bambino con piste e macchinine Hot Wheels.

È proprio grazie ad una sfida Hot Wheels che Fedez diventa il volto di questa collaborazione: l’artista infatti è stato invitato da Hot Wheels a costruire la pista più pazzesca di sempre, utilizzando tutta la linea Track Builder. Un incontro fuori dagli schemi quello fra Hot Wheels e Fedez che ha accettato l’adrenalinica sfida. Negli studi di Muschio Selvaggio ha dato prova di creatività, ingegno e tecnica realizzando una pista incredibile dalle acrobazie mozzafiato! Solo dopo aver completato la “costruzione” della pista Fedez si potrà godere il premio: un delizioso piatto di spaghetti al pomodoro. Il risultato? Vediamolo insieme in questo video: https://youtu.be/-8LbCjxpsQg

Tema centrale di entrambe le capsule collection è l’italianità e in particolar modo uno dei motivi principali per cui l’Italia è famosa nel mondo: la pasta. Il logo Hot Wheels è stato così rivisitato da Fedez, attraverso le illustrazioni di Claudio Azzolini: la fiamma iconica di Hot Wheels diventa un invitante piatto di spaghetti con polpette che prende vita da un modellino Hot Wheels, il tutto in stile cartoon.

Per omaggiare Fedez, che ha voluto accettare con entusiasmo la sfida, Hot Wheels ha realizzato per lui 3 OOAK Die-cast Hot Wheels (3 macchinine in edizione unica) sulle cui carrozzerie rivivono il mood e il tema delle capsule.

Hot Wheels, Fedez e Original Marines, inoltre, uniscono le loro forze anche per una sfida che nasce dal cuore: nel mese di settembre, mese dell’uscita delle due capsule collection, devolveranno in beneficienza parte del ricavato della vendita dei giocattoli Hot Wheels Track Builder e delle due capsule collection adulto e bambino*. Il ricavato andrà all’Associazione OBM dell’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano per ridecorare a tema Hot Wheels l’area gioco per i piccoli pazienti ricoverati.

Andrea Ziella Head of Marketing & Digital Mattel Italy aggiunge “Questo progetto a 360° che parte dal giocattolo per arrivare al lifestyle va ad amplificare ancor di più l’ottica di franchise verso cui Hot Wheels si sta proiettando: partiamo dal giocattolo per arrivare a qualcosa di più articolato, che porta il brand a crearsi un’immagine forte su più livelli mantenendo sempre alla base i propri valori. Con Fedez facciamo un altro passo avanti in questa evoluzione del brand e non possiamo quindi che essere orgogliosi di questa collaborazione e del fatto che abbia accettato la sfida, non solo quella di Hot Wheels, ma anche quella di supportare i piccoli dell’ospedale Buzzi.”

Rocco Rella, International Sales, Marketing & E-commerce Director Original Marines ha commentato: “Siamo estremamente orgogliosi di far parte di questo bellissimo e importante progetto realizzato con partner che hanno la nostra stessa visione, condividono il nostro sistema di valori e sono capaci di concretizzare sempre idee innovative. La nostra capsule bambino dedicata a Hot Wheels by Fedez conferma la fiducia di Mattel, con cui collaboriamo ormai da molti anni, nella qualità e nello stile dei nostri prodotti. Infine, riteniamo l’impegno sociale un dovere, così come la solidarietà verso chi è meno fortunato”.

Maria Angela Bosoni, Presidente Associazione OMB Buzzi Onlus ringraziando tutti i partner ha commentato “Apprezzo in modo particolare questo progetto perchè, in linea con le nostre iniziative, permette di coinvolgere un ampio pubblico giovane, nell’importanza di creare aree di attesa e gioco che allontanino nei bambini la paura dell’Ospedale e della malattia”.

“Nella mia carriera ho sempre vissuto le sfide come un momento di crescita e penso che questo sia una cosa che si dovrebbe imparare fin da bambini, anche grazie a giochi come quelli proposti da HotWheels, che richiedono ingegno e perseveranza. Sono felice di collaborare a questa collezione, non solo perché appassionato di veicoli, ma anche per la finalità benefica a favore dei più piccoli dell’intera operazione”. – ha dichiarato Fedez.

Lisa Weger,Head of Regional Consumer Products Europe Mattel, ha così commentato il progetto: “È importante continuare a rafforzare ancor di più l’immagine già iconica del brandHot Wheels, che fa della sfida un valore: è solo attraverso la sfida che i bambini imparano a mettersi alla prova, a lottare fino ad arrivare ai propri obiettivi.La firma di Fedez, uno dei talenti più importanti del panorama italiano, arricchisce l’importanza di entrambe le caspulecollection dedicate ad Hot Wheels, in cui a trionfare è l’italianità non solo a livello visivo sui capi delle capsule collection, ma anche a livello di standard qualitativi dei prodotti.”

Il video e la creatività del progetto sono stati realizzati da Fedez in collaborazione con Doom Entertainment e Mattel. Il coordinamento del progetto capsule collections è a cura di Victoria Licensing & Marketing, consulente Mattel Europa per i Consumer Products in Italia.

Capsule Collection Adult – Spaghetti Race

Il logo Hot Wheels rivisitato da Fedez diventa così protagonista di Spaghetti Race, una capsule collection adult composta da due felpe, due t-shirt e due jumpsuit pants in cotone 100% e con vestibilità oversize, tutti i capi sono con stampa serigrafica e logo Hot Wheels ricamato. La capsule è in vendita, per un periodo limitato, sul sito: https://spaghettirace.com/

*capi di abbigliamento in vendita dal 9 settembre sino ad esaurimento scorte.

Capsule Collection Kids – Original Marines

Super contemporanea la prima collaborazione della stagione FW 21/22 che vede entrare nella scuderia HotWheels un pilota d’eccezione: FEDEZ. Capi dalla vestibilità comoda, felpa girocollo, felpa zip con cappuccio e pantalone in felpa garzata,t-shirt in jersey 100% cotone, per garantire il massimo comfort sia nei momenti di gioco sia nelle varie attività della giornata. La gamma colori strizza l’occhio al mondo dei grandi con il nero ed il grigio intervallati dal bianco, ottime basi per far risaltare al massimo la serie di grafiche vivacissime frutto di questa collaborazione, in cui una HotWheels verde sgargiante sfreccia a tutta velocità su una pista di Spaghetti Meatballs. La capsule collection sarà in vendita presso tutti gli store Original Marines e sul sito ufficiale www.originalmarines.com/fedez-hotwheels

About Mattel

Leader nel settore dell’intrattenimento per bambini, Mattel è un’azienda globale specializzata nella progettazione e nella produzione di giocattoli e beni di consumo di altissima qualità. Creiamo prodotti innovativi ed esperienze che, attraverso il gioco, possano ispirare, divertire e accompagnare i bambini nel loro sviluppo. Coinvolgiamo i consumatori attraverso il nostro portfolio di marchi iconici, tra cui Barbie®, Hot Wheels®, American Girl®, Fisher-Price®, Thomas & Friends® e MEGA®, nonché altri marchi famosi di nostra proprietà o in licenza, in collaborazione con società di entertainment globali. La nostra offerta comprende film e contenuti televisivi, gaming, musica ed eventi dal vivo. Siamo presenti in 40 Paesi e distribuiamo prodotti in oltre 150, in collaborazione con le principali società di vendita al dettaglio e tecnologiche nel mondo. Sin dalla sua fondazione nel 1945, Mattel è orgogliosa di poter essere un partner di assoluta fiducia nell’esplorare la meraviglia dell’infanzia e nel permettere ai bambini di sviluppare e raggiungere il loro pieno potenziale.

About Original Marines

Creatività, qualità e italianità sono solo alcuni degli asset di Original Marines, dinamica realtà che dal 1983 produce e commercializza collezioni di abbigliamento dallo stile original con un core target da 0 a 14 anni. Una miscela di colori, poesia e attenzione ai bisogni dei bambini si esprimono nei capi in modo insolito e inaspettato. Original Marines è presente in Italia con oltre 500 punti vendita e all’estero con più di 150 store tra Europa, Asia e Africa. www.originalmarines.com

About Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi

L’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano è da oltre 110 anni a milano, punto di riferimento per l’assistenza specialistica in campo materno-infantile. Un Ospedale, il Buzzi, con il cuore grande! Una caratteristica particolare lo contraddistingue: la partecipazione empatica ai problemi connessi allo stato di benessere di tutti i paziendi grandi e piccoli. Un mix di attenzione e sensibilità che al Buzzi nasce da una lunga tradizione. Elementi che oggi la medicina considera sostanziali nel completamento di cure eccellenti. All’interno di un Ospedale così determinante per la comunità, il compito di OBM è stato, è e sarà sempre quello di stare accanto ai bambini e alle donne che vi accedono, identificando le aree dove gli interventi sono più utili. Proporre ai donatori progetti concreti e documenti e renderli partecipi dei risultati ottenuti è la chiave di volta per coinvolgerli anche per il futuro in progetti che fanno la differenza.