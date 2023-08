I migliori consigli per indossare cappelli e berrette

Oggigiorno si tratta di un accessorio che non può mai mancare all’interno di qualsiasi guardaroba: si tratta del cappello, che viene indossato non solo durante l’attività sportiva, ma anche nel tempo libero oppure pure in occasioni di lavoro. Insomma, si tratta di uno di quegli accessori che riescono ad essere adatti ad ogni tipo di occasione.

D’altro canto, è vero che ci sono anche delle piattaforme online come Wordans dove poter personalizzare il proprio berretto, creandolo perfettamente in linea con il proprio stile e le proprie preferenze dal punto di vista estetico. Proviamo a capire quali sono i suggerimenti migliori da seguire per indossare i cappelli con stile e sicurezza.

Indossare un berretto: occhio forma della testa e taglio dei capelli

A volte non è semplice rispondere a una domanda che potrebbe sembrare decisamente banale. Anche se il posizionamento del berretto non è, per fortuna osiamo dire, associato ad alcun tipo di significato in ambito politico, sociale o religioso, va detto che non tutte le posizioni possono star bene alla persona che indossa il berretto. Serve seguire prima di tutto la forma della testa, ma anche il taglio dei capelli ha la sua importanza e va tenuto in considerazione.

Dove collocare il tappo

Se la scelta dovesse ricadere su una collocazione classica, con la visiera rivolta in avanti, ecco che l’effetto principale è quello di ottenere un’ottima protezione rispetto ai raggi del sole. Attenzione a stringere troppo il berretto sulla testa e non deve essere collocato eccessivamente in alto, altrimenti l’effetto che si genera sarà quello di allungare la testa.

Qualora l’intenzione fosse quella di indossare il cappello con la visiera girata sul retro, ecco che bisogna guardarsi sempre allo specchio, perché il rischio è che si possa creare un effetto di ingrandimento eccessivo e innaturale della testa. Nello specifico quando di svolge attività sportiva all’aperto, però, indossare un berretto con la visiera rivolta indietro può essere un’ottima soluzione per proteggere la nuca dai raggi solari.

Posizione e modelli

È chiaro che un cappello rimane in una determinata posizione anche in base al modello che è stato scelto. I tappi dei cappelli presentano delle forme piuttosto differenti ed è questa la ragione per cui è sempre meglio seguire alcuni utili consigli. Dal punto di vista ottico e visivo, i berretti stanno meglio quando non vanno a coprire del tutto le orecchie e non viene lasciato eccessivo spazio tra le orecchie e il cappello. Non solo, dal momento che si deve controllare sempre che il tappo non vada a sporgere ai lati. Altrimenti, l’effetto generato sarà tipicamente a fungo.

D’altro canto, va detto che il tradizionale berretto da baseball, quello fitted per intenderci, non si può regolare in riferimento alla taglia. Di conseguenza, prima di comprarlo, è necessario sempre provarlo avendo davanti uno specchio. Solo in questo modo si può comprendere alla perfezione se l’effetto finale è piacevole o meno. Quando la cuffia è eccessivamente piccola, ecco che si collocherà fin troppo in alto sulla testa e tenderà a creare fastidiosi problemi nel caso in cui venga manutenuto sulla testa per tante ore.