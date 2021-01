Il Lungomare di Napoli si trasforma in set cinematografico per le riprese di Gomorra 5.

In questi giorni il Lungomare di Napoli si è trasformato in set cinematografico per le riprese di Gomorra 5. In queste settimane si sta girando in diversi luoghi del capoluogo campano: dal Centro Direzionale al lungomare, da Rotonda Diaz ad alcune zone come la Vela gialla di Scampia e Ponticelli.

Le prime scene sono state girate all’inizio di settembre a Riga, in Lettonia e adesso la troupe si è spostata a Napoli. Le riprese si sarebbero dovute fare la scorsa primavera, ma sono slittate per Covid. Gli attori sono tornati a girare sui luoghi simbolo della serie che tornerà prossimamente con la quinta stagione. Da anni l’industria culturale e creativa ci offre tantissimi contenuti e ruoli professionali particolarmente nel mondo del cinema e delle serie televisive che ci fanno conoscere tanti film e prodotti seriali che ormai hanno acquistato un ruolo quasi dominante nella nostra vita per quanto riguarda il concetto di entertainment.

Dietro la realizzazione di un film o di una serie televisiva, ci sono tanti ruoli professionali, abbiamo figure importantissime, che lavorano dietro le quinte, gente che studia attentamente i contenuti e i testi, le figure dei racconti, gli interpreti, si occupano degli abiti, dei costumi, del trucco, dei prodotti, un racconto delle tante creatività e talenti che ruotano intorno alla moda, ai servizi fotografici, agli studi televisivi, tra gli altri è importantissimo il trucco, la qualità dei prodotti.

Fornitore ufficiale per la serie Gomorra 5 dei prodotti del make up è HM Make Up Italy di Luciano Carino, un nome storico nel mondo della moda, prodotti che supportano la creatività e la fantasia degli interpreti del film. Una collezione di prodotti cosmetici “ipoallergenici” soggetti a scrupolosi controlli, comprensivi di un gran numero di test dermatologici. Gli innumerevoli studi fatti su ogni prodotto servono a verificare che il prodotto sia ben tollerato da un largo campione di individui. Mascara, matita, eyeliner, i tre arnesi del mestiere indispensabili del make up, una collezione formulata interamente con ingredienti naturali.

Luciano Carino è un mago del make up, un creativo, la sua postazione è il backstage, coadiuvato dalla bella figlia Miriam, capace di usare la duttilità delle sue mani per costruire, su una tela bianca di un volto, un mondo diverso, ricco di fascino e di fantasia con evidenti e dichiarati richiami alla leggerezza che usa per costruire strutture articolate e complesse come pensieri, composizioni ardite come sogni.

HM Make Up Italy Via Giosuè Carducci, 61, 80121 Napoli NA