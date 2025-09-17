- pubblicità -

Napoli ha fatto da cornice a uno degli eventi più attesi della stagione: il matrimonio di Antonio Della Notte e Imma D’Alessandro, celebrato in grande stile nella suggestiva location del ristorante Zi Teresa, storico simbolo della tradizione gastronomica partenopea.

La sposa, splendida in un abito di pizzo dal taglio raffinato, ha incantato tutti al suo ingresso: un vestito romantico e sofisticato, impreziosito da dettagli ricamati a mano e da un lungo velo che sembrava danzare al vento. Accanto a lei, Antonio, elegantissimo in un completo classico scuro, ha accolto gli invitati con un sorriso emozionato, dando il via a una giornata indimenticabile.

L’event production Dario Varsalona ha orchestrato ogni momento con attenzione e creatività ed ha trasformato la serata in un’esperienza emozionale dall’accoglienza degli ospiti al primo brindisi, fino al taglio della torta. Per l’occasione, il ristorante è stato completamente trasformato in un raffinato scenario da sogno: tavoli imperiali, impreziositi da cascate di eleganti fiori bianchi e dettagli in argento, hanno creato un effetto scenografico spettacolare e un’atmosfera di grande classe e romanticismo.

Obiettivi d’Arte ha raccontato con il suo team ogni sfumatura di questa giornata, cogliendo sorrisi, sguardi e abbracci che resteranno per sempre nel cuore degli sposi.

Le composizioni floreali, curate da L’eleganza dei fiori, univano profumi delicati e linee essenziali, dando vita a un ambiente elegante e senza tempo. L’intrattenimento ha visto protagonisti gli artisti di Red Monium, con uno show coinvolgente, accompagnato dalle luci e dai suoni emozionali firmati Fabbricanti di Emozioni.

La famiglia Della Notte, storica dinastia di imprenditori nel settore della ristorazione napoletana da diverse generazioni, ha partecipato con entusiasmo a ogni fase dei festeggiamenti, rendendo la serata ancora più speciale. Conosciuti per la loro dedizione alla cucina e all’ospitalità, hanno condiviso questo momento con amici e parenti, unendo tradizione e innovazione in una celebrazione che ha saputo rappresentare pienamente i valori di famiglia e convivialità.

Un ruolo fondamentale è stato svolto da Carmela Abbate, chef e titolare del ristorante Zi Teresa, che con la sua passione e maestria ha contribuito a rendere indimenticabile l’esperienza gastronomica degli ospiti, confermando ancora una volta l’eccellenza della cucina partenopea.

Il matrimonio di Antonio e Imma non è stato solo una celebrazione dell’amore, ma anche un tributo alla tradizione gastronomica e culturale di Napoli, in un mix perfetto di eleganza, convivialità e passione.