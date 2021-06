InCartoleria, continua il progetto di Lagicart.

Un vero e proprio programma di affiliazione, che ha lo scopo di offrire a tutte le cartolerie aderenti, servizi, strumenti e attività, in grado di incentivare le vendite ed incrementare il rapporto di fiducia e fidelizzazione con i loro clienti. Questo è In Cartoleria, il progetto di Lagicart s.r.l., centro di distribuzione ed ingrosso di articoli per la scuola e da ufficio, che si rinnova per il terzo anno consecutivo.

Tante nuove attività e iniziative che verranno promosse e supportate con i più efficaci strumenti di comunicazione e marketing. Servizi sempre più efficienti, volti ad instaurare un rapporto diretto e privilegiato con il distributore e con il cliente finale, attraverso tecnologie e risorse interamente dedicate alla gestione delle promozioni, dei canali web e social.

Tra i concorsi a premi, è confermato, dopo il successo dello scorso anno, quello dedicato al Cliente del mese, che premia chi avrà effettuato la spesa di maggiore importo nel mese di riferimento.

Si rinnova anche la raccolta punti Ti PremiAMO, quest’anno ancora più ricca e coinvolgente ed i concorsi a vincita immediata (Istant Win), sia nel punto vendita che tramite App.

Tra le novità 2021 il concorso Tutti In Bici, che darà la possibilità di vincere una city bike personalizzata In Cartoleria. Basterà una spesa minima di € 20,00 in un punto vendita del network per partecipare automaticamente all’estrazione. A dicembre 2021 ogni cartoleria riceverà una bicicletta, che potrà esporre all’interno del proprio punto vendita o in vetrina e che consegnerà al più fortunato tra i suoi clienti.

Strumento fondamentale del circuito la Fidelity Card In Cartoleria che permette di partecipare alla raccolta punti, ai concorsi a premio e di usufruire di tutti i vantaggi, promozioni ed iniziative del programma.

Sempre attiva l’area dedicata e riservata al programma di fidelity, sia attraverso il sito che tramite l’App, dove gli utenti possessori della card potranno consultare il catalogo premi, verificare il saldo punti ed informarsi sulle iniziative e promozioni in programma.

Tutte le attività di comunicazione e di marketing saranno veicolate attraverso gli strumenti diretti In Cartoleria, sito web, app mobile, pagine social e newsletter. Saranno realizzate campagne istituzionali, volte ad incrementare la notorietà del brand e campagne promozionali e di prodotto per informare gli utenti finali sulle iniziative, le offerte, le promozioni e le novità delle aziende partner.

Le cartolerie affiliate, in questo modo, diventano un vero e proprio punto di riferimento sul territorio, poiché attraverso il sito internet, la pagina Facebook e l’app mobile sarà sempre possibile individuare ed avere indicazioni sul punto vendita del network più vicino all’utente.