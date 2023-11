La storia delle slot machine online dalla nascita alle grafiche dei casinò digitali

Napoli è sicuramente la Las Vegas d’Italia e rappresenta uno dei temi grafici più intriganti delle slot machine sui casinò online per diverse ragioni, come le sue spettacolari architetture e il panorama unico, ma a differenza della città del Nevada, il gioco è parte integrante della cultura partenopea.

Basta parlare dei simboli della Smorfia Napoletana per comprendere come il gioco per la città ai piedi del Vesuvio rappresenti iconicamente tutti gli aspetti dell’esistenza, non solo quello ludico.

Oggi attraverso l’innovazione tecnologica e gli schermi digitali tutti possono ammirare i simboli di Napoli nelle grafiche delle slot online, che insieme a Roma, Venezia e Firenze hanno ispirato tantissimi giochi. Ma qual è la storia che si cela dietro le slot machine? Scopriamola insieme tra miti, leggende, intuizioni geniali, avanguardia tecnologica e chi più ne ha più ne metta.

Slot machine tra leggenda e realtà: il mito della frutta

Il significato del termine slot si riferisce all’apposita fessura che ha rappresentato una costante riguardo le macchinette commerciali, ma la prima slot machine che fu realizzata negli anni Ottanta dell’Ottocento, era un gioco di intrattenimento per i clienti dell’officina meccanica di tale Charles Fey.

La leggenda narra che questi fosse un ingegnere meccanico e che a tutti i clienti che facevano il tris di frutta o che avevano tra i simboli la Liberty Bell, Fey regalasse caramelle gommose e bon bon alla frutta.

Questa leggenda spiega perché le classiche slot sono state disegnate con i simboli della frutta, ma le prime macchinette commerciali a uso del pubblico furono messe in circolazione soltanto nel 1891 a New York dagli imprenditori Pitt e Sittman, che intuirono l’enorme potenziale di questo gioco.

All’alba del Novecento le slot machine erano già presenti nei casinò più antichi in Europa, come quello di Venezia, Sanremo, Montecarlo e Baden.

Las Vegas e le slot digitali: evoluzione grafica e successo planetario

Nella decade degli anni Trenta del 20° Secolo anche Las Vegas apriva le sue porte al gambling, regolamentandolo, in meno di 10 anni furono aperti numerosi casinò e negli anni Cinquanta la città del Nevada era già pronta per diventare la capitale del gioco e del divertimento.

Cambiarono le caratteristiche dei rulli delle slot e vennero inseriti i simboli delle carte da gioco, prima quelle francesi poi con il passare degli anni anche quelle spagnole e italiane.

Negli anni ’70 ci furono i primi timidi tentativi di slot machine digitali ma la tecnologia si sviluppò completamente negli anni ’80. A questo punto della storia delle slot digitali, le grafiche diventano la caratteristica predominante e in quel periodo era già possibile giocare con rulli che raffiguravano le carte napoletane o anche i numeri della smorfia.

I casinò online e le slot digitali a tema

Nel 1994 Microgaming crea il primo storico sito di casinò online: The Gaming Club. Questo club è destinato a crescere sempre di più fino a raggiungere milioni di utenti, intanto le slot machine virtuali iniziano a spopolare grazie alle interfacce grafiche sempre più originali e accattivanti.

I giochi vengono inseriti in diverse categorie, tra cui storia, film, cartoon, fantasy e così via, cambiano le modalità di gioco ma l’esperienza ludica resta al top, migliorata sempre di più grazie all’evoluzione tecnologica.

Le slot online tematiche hanno accompagnato l’evoluzione dei casinò e del Web negli ultimi 30 anni, nel 2004 Microgaming ha festeggiato i 10 anni dei casinò digitali mettendo sul mercato la prima sala da gioco online per il mobile, antenata delle app di casinò virtuali per gli smartphone.