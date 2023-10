Lotto e giochi: le vincite più alte registrate nella città di Napoli

Il gioco del Lotto ha una lunghissima storia in Italia grazie alla quale di generazione in generazione viene tramandata la voglia di puntare su una determinata combinazione di numeri che possono avere dei significati particolari. Il Lotto deriva dalla pratica in uso a Genova, nel XVI secolo, che consisteva nello scommettere su cinque, tra 120 nomi di nobili genovesi, che sarebbero stati prescelti tra i membri del Serenissimo Collegio. A Torino, nel 1674, questa stessa modalità di gioco prende il nome di “Lotto della zitella”, poiché a ciascun numero è abbinato il nome delle ragazze povere ed i proventi del sorteggio vengono distribuiti loro in dote. Il gioco, in ragione della sua semplicità, si estende ad altre città italiane, nonostante i tentativi di proibire le scommesse e le minacce di scomunica. Nel 1731, tuttavia, lo Stato Pontificio ne autorizza l’esercizio, destinandone i proventi al finanziamento di opere architettoniche e di pubblica utilità, quali la costruzione della Fontana di Trevi e la bonifica delle paludi pontine. Le estrazioni dei numeri, col tempo, divengono sempre più numerose; da quelle annuali si giunge progressivamente a quelle settimanali, svolte tradizionalmente il sabato. Nel 1863, con l’unità d’Italia, lo Stato decide di disciplinare il gioco anche ai fini fiscali; inizialmente come sedi estrazionali, vengono scelte otto città d’Italia: Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, alle quali, nel 1939, si aggiungono Cagliari e Genova.

Napoli e il Lotto

Una delle città italiane che ama maggiormente il gioco del Lotto è sicuramente Napoli. La cabala napoletana, grazie all’associazione tra numeri e significati particolari, permette di trovare una combinazione precisa legata ad un evento specifico e ciò rende ancora più interessante e avvincente scegliere i numeri da giocare per i napoletani e non solo. Forse anche grazie a questo metodo, la ruota di Napoli è sempre quella più fortunata: infatti, togliendo l’opzione ‘Tutte le Ruote’ che chiaramente conquista il primo posto per numero di combinazioni vincenti centrate (28,9%), anche nel 2023 quella del capoluogo campano si piazza al primo posto con il 10% delle vincite totali. Di conseguenza nelle estrazioni del Lotto una delle città che più spesso si prende la scena è Napoli grazie a vincite straordinarie come quella dello scorso 13 aprile quando, grazie ad un terno secco 5-12-60 un appassionato ha vinto 240.000 euro. Invece è davvero indimenticabile la cifra guadagnata al 10eLotto da un fortunato giocatore di San Giuseppe Vesuviano (NA) che il 14 gennaio del 2021 ha centrato un ‘10’ da 2,8 milioni di euro, cifra che rappresenta la quinta più alta di sempre da quando esiste questo gioco.

Le vincite al gioco online

Il mondo del gioco è in costante evoluzione e il futuro sembra essere rappresentato dall’online. Ormai attraverso internet è possibile cimentarsi in qualsiasi tipo di gioco in pochi e semplici clic. Nei casinò online si possono trovare offerte praticamente infinite dei titoli più importanti al mondo e usufruire degli incentivi come i codici bonus free spin che consentono di provare i giochi spesso senza dover tirare fuori soldi di tasca proprio. Nello specifico, per free spin si intende giri gratis alle slot machine. In questi canali è possibile realizzare delle vincite realmente straordinarie come quella capitata ad un fortunato giocatore di Napoli su una slot online che, a fronte di una puntata da 2 euro, si è portato a casa oltre 3 milioni di euro. Vero e proprio record per il gioco online in Italia. Il canale online anche a seguito del Covid-19 ha avuto un’impennata incredibile con i volumi di gioco cresciuti a ritmo altissimo negli ultimi anni e la ragione sembra essere molto semplice: gli appassionati possono giocare comodamente dal divano di casa in qualunque momento e hanno anche l’opportunità di centrare vincite che cambiano la vita attraverso puntate molto basse.