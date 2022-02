Nutrire correttamente il proprio cane, la base per una salute di ferro

Una giusta alimentazione è alla base del benessere psico – fisico dei propri animali a quattro zampe. Spesso si sottovaluta tale aspetto, quando invece rappresenta uno dei principali elementi per l’equilibrio salutare del proprio amico peloso. Infatti, una cattiva alimentazione può condurre a gravi danni all’organismo, dando origine poi a dei problemi del metabolismo. A volte possono risultare anche fatali, in quanto oltre all’obesità, originano patologie ad essa connesse come problemi all’apparato cardiocircolatorio.

I cani hanno spesso fame, ed è importante dare loro cibi inseriti in un giusto regime alimentare, senza strafare e soprattutto senza concedere troppi snack extra. La dieta ovviamente deve tener conto dell’attività fisica svolta, dell’età e dello stato del cane. Vale a dire che se è in fase di allattamento, di gravidanza o se presenta patologie, bisogna sempre fare attenzione in quanto a ciascun momento di vita del cane è collegata una determinata tipologia di alimentazione. Infatti ci sono alcune tipologie di essa, come ad esempio quella specifica per il diabete o per l’insufficienza renale, dove sono richiesti degli alimenti specifici.

Il mondo del pet è pieno di prodotti di alta qualità, ben bilanciati e progettati per fornire loro il giusto fabbisogno energetico. Bisogna però tenere conto di alcuni principi fondamentali e cioè la presenta elevata di proteine, accompagnata da una dose misurata di carboidrati, vitamine e grassi, oltre che di minerali. Ovviamente è vietato fornire gli avanzi della nostra tavola, in quanto sarebbero solo un apporto di grassi nocivi. Bisogna inoltre, anche evitare cibi troppo caldi o freddi, in quanto potrebbero dare origine a fastidi gastrointestinali.

Tra gli alimenti adatti ci sono il pesce, la carne, le uova, il riso, le verdure e l’olio. C’è però da dire che molti di questi, potrebbero anche creare delle forti intolleranze, per cui è sempre meglio rivolgersi al proprio veterinario. Da evitare ci sono la cipolla, il cioccolato, le bevande alcoliche, l’aglio, le mandorle, il sale, lo zucchero ed i prodotti dolcificati, oltre che pomodori ed insaccati.

Integrare le crocchette per cani, in un sano piano alimentare, è possibile, in quanto si denotano come “pasto completo” e detengono tutte le sostanze nutrizionali appositamente studiate per la loro salute. Un esempio possono essere quelle offerte da Amusi, che tiene molto alla salute del cane e soprattutto, offre materie prime di ottima qualità. Per quanto riguarda le proteine bisogna osservarne la qualità, in quanto quelle derivanti da vegetali come i cereali e la soia, non sono facilmente digeribili. Le crocchette inoltre, si presentano come un alimento altamente digeribile, garantendo un’ottima flora intestinale. Peraltro, ne esistono di diversi gusti, con all’interno un adeguato bilanciamento dei vari nutrienti necessari alla loro crescita, i quali sono di facile assorbimento. Bisogna solo scegliere il gusto più adatto al proprio cucciolo.