Passeggiate notturne e gioco d’azzardo: cosa succede a Napoli dopo il tramonto?

Napoli è una bellissima città situata nella parte sud dell'Italia. Questa meravigliosa striscia costiera è circondata da rovine iconiche e paesaggi montani da togliere il fiato per la loro bellezza senza tempo. Inoltre, i popolari quartieri di Bagnoli e Chiaia sono costellati di numerosi bar, pub, ristoranti che offrono ai giovani napoletani e ai visitatori stranieri la vita notturna più trendy di Napoli.

A Napoli la vita notturna è molto vivace e in città ci sono molti locali dov'è possibile trascorrere piacevoli serate con gli amici, sorseggiando drink e ascoltare musica dal vivo. Si va dal Vomero ai baretti di Chiaia, per arrivare fino alla famosa Pozzuoli e le sue solfatare. Anche Mergellina e il Lungomare Caracciolo sono molto frequentati, grazie al romanticismo che questa passeggiata sul golfo offre. Tra bar, pub e locali, ecco i luoghi più frequentati dopo il tramonto dai giovani napoletani e non.

Passeggiata Via Caracciolo e Lungomare di Napoli

Passeggiate lungo Via Caracciolo e il Lungomare di Napoli, un percorso storico aperto al pubblico e visitabile gratuitamente. Il lungomare offre una splendida vista sul mare e sul Vesuvio. È un luogo romantico per le coppie che desiderano trascorrere una serata in riva al mare. Il lungomare diventa affollato all’inizio della serata, ma la folla si riduce più tardi.

Ci sono molti ristoranti lungo Via Caracciolo e Lungomare di Napoli dove è possibile cenare presto e poi godersi una piacevole passeggiata. Per chi cerca un po' di avventura, c'è un castello che non vede l'ora di essere esplorato. L'ingresso è a pagamento, ma ne vale la pena.

Godetevi una serata al Teatro San Carlo

Uno dei principali teatri d’opera in Italia, il Teatro di San Carlo è il luogo perfetto per trascorrere una serata. Costruito da Re Carlo di Borbone, il teatro è adiacente al Palazzo Reale e fu completato nel 1737. Oltre a essere uno dei più grandi teatri d’Europa, è anche il più antico teatro d’opera ininterrottamente attivo.

L’interno vanta sei livelli di palchi ornati, tra cui il palco reale, il più sontuoso e dorato, che può essere affittato a un prezzo elevato. È meglio sapere in anticipo che il Teatro di San Carlo ha una reputazione salace per il suo pubblico sconcio e maleducato, quindi se sperate in una serata rilassante a teatro, questo non fa per voi.

La tradizione in Via San Gregorio Armeno

Questa stretta strada pedonale è il luogo perfetto per passeggiare e dare un’occhiata ai diversi negozi che espongono l’arte tradizionale napoletana. È anche possibile fermarsi a guardare alcuni artigiani mentre lavorano. Sebbene Via Gregorio Armeno sia una strada breve, è comunque un luogo ideale per fare un salto e passare un po’ di tempo a conoscere le diverse opere d’arte che vengono create.

Molti dei negozi offrono spedizioni internazionali, quindi se trovate pezzi più grandi che non potete portare a casa in aereo, possono esservi spediti. Si può trovare praticamente di tutto per qualsiasi budget e per molti è un’emozione guardare le vetrine e osservare gli artigiani al lavoro mentre costruiscono le loro statuette personalizzate per il presepe.

La stazione metropolitana di Toledo

Sebbene molti pensino che si tratti solo di un altro snodo dei trasporti, la Stazione della Metropolitana dell’Arte o semplicemente la Stazione della Metropolitana Toledo è molto di più. È una delle attrazioni turistiche più sorprendenti che Napoli offre e, anche se si può facilmente godere della Stazione della Metropolitana Toledo durante il giorno, lo spettacolo di luci è migliore di notte.

Le scale sono illuminate da una luce soffusa e le pareti sembrano prendere vita grazie alle luci posizionate strategicamente per farle sembrare onde dell’oceano. Visitare la stazione non costa nulla, a meno che non vogliate prendere la metropolitana e continuare il vostro viaggio per vedere altre stazioni della metropolitana con opere d’arte mozzafiato.

Fate un tour del cibo di strada e usufruite di visite turistiche a Napoli

La scena del cibo di strada a Napoli è esplosa negli ultimi anni e ci sono molti venditori fantastici da visitare, ma capire da dove iniziare può essere un po’ scoraggiante. Iscrivetevi a un tour e trascorrete circa due ore e mezza guidati per le strade di Napoli, visitando molte delle principali attrazioni e gustando deliziosi cibi di strada lungo il percorso.

La guida professionale vi darà suggerimenti su dove trovare altri venditori e su come visitare determinati luoghi senza dover combattere la grande folla. La maggior parte di questi tour non include le bevande, quindi prevedete di pagare un extra per un drink o due. Dovrete camminare molto: indossate abiti e scarpe comode.

Mangiare l’autentica pizza napoletana

Iscrivetevi a un corso di pizzaiolo e imparate a preparare un’autentica pizza italiana. Quello che molti turisti non capiscono è che ci sono diversi tipi di pizza a seconda della parte d’Italia che si visita. È un po’ come negli Stati Uniti, con lo stile di New York, quello di Chicago, quello di Detroit e quello di Saint Louis.

Quando sarete a Napoli, imparerete l’arte della pizza da esperti locali e prima di aver finito saprete come preparare una classica pizza napoletana. Dall’impasto alla scelta delle migliori combinazioni di condimenti, fino alla durata della cottura, al ritorno a casa sarete in grado di stupire la vostra famiglia e i vostri amici con le vostre conoscenze in materia di pizza.

Napoli di notte

Che si tratti di una cena tardiva, di una visita a teatro o di una serata in discoteca, ci sono molte cose da fare a Napoli di notte. Dai bar nei vicoli alle piazze storiche come Piazza San Pasquale, vi piacerà andare in giro a esplorare tutte le cose da fare.

Prendete i vostri amici o la vostra dolce metà e organizzate la vostra serata. Potreste voler provare un tour a piedi o visitare un museo, o magari entrambi se avete tempo a sufficienza! Fate un giro in metropolitana e date un’occhiata all’arte lungo il percorso; è ancora meglio che visitare una galleria d’arte.