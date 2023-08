Pneumatici estivi: quando si possono usare e quanto durano

Come suggerisce la stessa denominazione, gli pneumatici estivi sono un particolare tipo di gomma adatto all’utilizzo durante i mesi più caldi dell’anno. Per caratteristiche, infatti, sono in grado di sopportare la dilatazione termica provocata dalle alte temperature e, al contempo, resistere all’usura dovuta all’attrito con il fondo stradale durante il rotolamento. In commercio se ne possono reperire di vari tipi, diversi soprattutto per fascia di prezzo; in generale, però, le gomme estive per auto – come quelle disponibili presso un e-commerce specializzato quale Euroimportpneumatici – condividono le stesse prerogative tecniche e prestazionali di base, in virtù dell’utilizzo di tecnologie simili.

Non molti sanno, però, che le disposizioni normative attualmente in vigore limitano (indirettamente) l’impiego degli pneumatici estivi durante l’anno, a differenza delle gomme termiche e multistagionali. In realtà, non esistono obblighi e divieti assoluti, tant’è che il loro utilizzo su strada dipende da diversi fattori, non solo normativi ma anche ‘ambientali’ e prestazionali. In questo articolo vediamo tutto quanto c’è da sapere in merito.

Periodo di utilizzo delle gomme estive

Come già accennato, la normativa non regolamenta in maniera esplicita l’utilizzo delle coperture ‘estive’; è possibile però desumere le limitazioni in base ai provvedimenti attualmente in vigore. Per cui, in sostanza, è possibile circolare con le gomme estive solo dal 16 aprile al 14 novembre, ossia al di fuori del periodo in cui vige l’obbligo di usare gli pneumatici invernali o quelli multistagionali con marcatura M+S. Ciò vale principalmente per le strade extraurbane, interessate da un apposito provvedimento emanato dall’ente che gestisce le infrastrutture. Di conseguenza, laddove non vi sia nessun obbligo – indicato da specifica segnaletica – è possibile avere a bordo le coperture estive anche, ad esempio, a dicembre. In caso di pioggia o neve, però, le prestazioni del veicolo potrebbero risentirne negativamente in termini di trazione, aderenza, tenuta di strada e spazio di frenata.

Anche in presenza di temperature particolarmente basse (inferiori ai 7°), l’utilizzo di questo tipo di gomme non è consigliato, dal momento che la mescola più ‘dura’ difficilmente può dare le stesse garanzie dell’equipaggiamento termico.

In virtù di quanto scritto fin qui, gli pneumatici estivi sono quindi un’opzione da preferire soprattutto per chi non guida spesso lungo strade montane o pedemontane, oppure utilizza l’auto in regioni dove le precipitazioni nevose sono estremamente rare o praticamente assenti. Anche per percorsi prevalentemente urbani offrono sufficienti garanzie, grazie alla presenza degli intagli longitudinali sul battistrada che servono a deviare l’acqua verso l’esterno in caso di marcia sul bagnato. Per usarle su fondo stradale innevato o ghiacciato, invece, è obbligatorio montare le catene da neve.

Consumo e durata degli pneumatici estivi

L’impiego di questa tipologie di gomme comporta alcuni vantaggi; il primo è rappresentato dalla maggior durata degli pneumatici in uso durante l’anno. Grazie all’alternanza con quelli invernali, infatti, anche gli estivi durano di più, poiché devono far fronte ad un chilometraggio minore. In linea generale, la vita media oscilla tra i 30.000 km e i 50.000 km, in base a fattori quali il contesto di utilizzo, lo stile di guida e il tipo di percorrenza. Se non si raggiunge questo intervallo di km percorsi, è bene comunque sostituire gli pneumatici estivi se hanno dagli 8 ai 10 anni di vita. In aggiunta, si consiglia di approntare una manutenzione costante, controllando mensilmente la pressione di gonfiaggio e la presenza di eventuali danni o segno di degrado materiale della gomma. Non di meno, periodicamente è bene verificare il grado di usura del battistrada e sostituire gli pneumatici se la profondità dei tasselli ha quasi raggiunto il limite consentito dalla legge (1,6 mm per gli autoveicoli).