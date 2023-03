Primavera: i tre capi must delle collezioni bimbo (e dove trovarli)

Chi ha bambini lo sa bene: primavera è sinonimo di lunghi pomeriggi passati a giocare al parco e di mattinate trascorse all’aria aperta al mare o in montagna durante il weekend. Vestiti che non si abbia paura di sporcare e facili da pulire sono un imperativo per questa stagione, così, esattamente come capi comodi e pratici che lascino al bambino la piena libertà durante il gioco e ogni altra attività. Scopriamo, insomma, i tre must delle collezioni bimbo primavera estate.

Dalla felpa alla t-shirt colorata: cosa non può mancare nell’armadio dei tuoi bimbi a primavera

A partire dalla felpa di cotone con cappuccio e zip. Non capita di rado nei mesi primaverili che il tempo sia ancora incerto, le temperature tendano ad abbassarsi alla sera, le nubi si addensino all’improvviso e altrettanto all’improvviso cominci a piovere: potersi coprire con una felpa evita colpi di freddo che, nei bambini soprattutto, possono trasformarsi in raffreddore. Il cotone è il tessuto ideale per questo periodo, specie se 100% organico, perché leggero e non eccessivamente caldo, delicato sulla pelle e traspirante.

Per simili ragionidi praticità, tra i capi immancabili a primavera in un guardaroba bimbo ci sono i pantaloni della tuta: morbidi e comodi sono l’ideale per correre nei prati, salire sulle giostre, rincorrere un pallone orotolarsi nella sabbia. Con ogni probabilità il consiglio più utile è scegliere pantaloni da bambino di buona qualità, in un tessuto resistente e facile da lavare anche alle temperature più alte e con i programmi più intensivi: non si può non mettere in conto, infatti, la possibilità che giocando i bambini si sporchino. In virtù dell’ultima ipotesi, sarebbe meglio prevedere anche più cambi durante la giornata: ragione per cui altro consiglio utile è optare per capi a prezzi contenuti e di cui si possa fare “scorta”.

Terzo e ultimo capo primaverile che non può mancare nell’armadio dei propri bambini è, infine, la t-shirt di cotone colorata. Se a maniche corte e di cotone 100% organico, infatti, è fresca e adatta anche alle giornate più calde, quando le temperature sembrano quelle estive e il rischio è di sudare mentre si gioca o ci si muove al sole. I brand specializzati in moda bimbo non mancano nei propri cataloghi di proposte divertenti, come le t-shirt stampate a fantasia o con personaggi dei cartoni, che conquisteranno subito i più piccoli e con cui realizzare ogni giorno look diversi e mai banali.

