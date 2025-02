Pubblicità legale: vendita senza incanto 3 lotti immobiliari

- pubblicità -

***PUBBLICITA’ LEGALE***

TRIBUNALE DI NAPOLI

FALL.TO N. 37/2022

G.D. Dott.ssa Loredana Ferrara

Curatore: Avv. Niccolò Abriani

VENDITA SENZA INCANTO

Nr. 3 Lotti di Compendio immobiliare come meglio descritti ed indentificati sul portale di vendita autorizzato dal Ministero di Giustizia FALLCOASTE: Lotto 1 nel comune di Arzano (NA) Base d’asta: € di 16.085.000,00 – Lotto 2 nel Comune di Pozzuoli (NA) Base d’asta. € 1.785.000,00 – Lotto 3 nel Comune di Teverola (CE) Base d’asta: € 10.470.000,00 Inizio Asta il giorno 27 Marzo 2025 ore 15.00 Offerte in busta chiusa c/o lo Studio Astolfo DI AMATO e associati avvocati in Napoli Via Domenico Morelli n. 24 entro le ore 12.00 del giorno 26 marzo 2025 Maggiori info su https://pvp.giustizia.it/pvp/, https://pbg.fallcoaste.it.