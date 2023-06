Scudetto Napoli, lo celebra anche una macchina da caffè.

Una macchina da caffè in edizione limitata per omaggiare la squadra del Napoli per il suo trionfo sul campo. Questa è l’ultima idea lanciata da Faber Italia, azienda produttrice di macchine da caffè in cialda, che ha nella personalizzazione uno dei suoi punti di forza.

Design + funzionalità

Lo scudetto in bella mostra e un colore inconfondibile per i tifosi del Napoli: questa è la versione “azzurra” della Deluxe, una linea sviluppata dall’azienda per unire eleganza e design alla funzionalità di una macchina professionale:

“Abbiamo voluto così omaggiare una città in festa che ha nel caffè un altro dei suoi straordinari simboli, con la nostra campagna “Sulo a Napule ‘o ssann fà, perché i napoletani hanno dimostrato nei secoli di riuscire a fare cose straordinarie, nonostante tutte le difficoltà evidenti che la città deve ogni giorno attraversare”, spiega Fabio Teti, 34 anni, la seconda generazione dell’impresa nata a Caserta in un garage, grazie all’intuizione di Alfonso Teti, suo padre, che ha unito la passione per la meccanica alla conoscenza del mercato del caffè.

La campagna include altresì una promo: per i primi 100 che acquisteranno la serie Scudetto in Limited Edition, ci sarà in omaggio una box di 150 cialde di Toraldo.

La macchina “scudettata” nasce grazie all’inventiva di un gruppo di lavoro, formato da grafici e progettisti che hanno lavorato mesi a più ipotesi, trovando poi un equilibrio tra la popolarità del tema e la ricerca di un’eleganza, per dare vita, come nella filosofia dell’azienda, a un oggetto di design.

La forza della personalizzazione

Inizialmente concentrata sulla vendita delle macchine al settore vending e Ho.Re.Ca., Faber ha conquistato negli anni anche il settore b2c.

Oggi si presenta nel mondo come un’azienda del Sud. L’intera manodopera è locale e anche la distribuzione dei prodotti avviene per il 50% nel Sud Italia, tra Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. L’azienda ha, altresì, lavorato in questi anni sull’internazionalizzazione del prodotto: Svizzera, Bulgaria, Romania, Albania, Serbia, con distributori anche in Kuwait, Qatar e a Dubai, questi alcuni dei Paesi sui quali si dirige l’export dell’azienda. Anche se Fabio ci svela il suo nuovo obiettivo: «Far sbarcare i nostri prodotti in America e in Canada».

La personalizzazione è uno dei punti forti dell’azienda, ovvero un’attività che permette di conoscere le esigenze e le preferenze del proprio consumatore. Ci riesce grazie a una particolare tecnica, una tecnologia che con un transfer di ioni di inchiostro realizza scritte e grafiche indelebili direttamente sulle molecole del metallo delle macchine.

Faber: Da oltre vent’anni, l’azienda produce macchine da caffè in cialda. Oggi è uno dei maggiori produttori in Europa. Inizialmente concentrata sulla vendita delle sue macchine verso il settore vending e Ho.Re.Ca.Faber, ha conquistato negli anni anche il settore b2c. Info: www.fabercoffeemachines.com