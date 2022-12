Siti scommesse: come capire quali sono i migliori?

Scommettere online è un gioco da ragazzi. Chiunque può farlo in pochi secondi, utilizzando un semplice smartphone. Tuttavia, non tutti conoscono le caratteristiche da valutare quando si sceglie un sito scommesse.



Ecco dunque, tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

Le prime cose da considerare quando si sceglie un casinò online sono piuttosto elementari. Dovreste scoprire se accetta giocatori dal paese in cui vivete. Poi viene la verifica della reputazione dell’operatore, per cui è meglio scoprire in anticipo se ci sono molte lamentele che riguardano il sito o meno. Sembra una cosa scontata, ma moltissime persone iniziano a scommettere senza preoccuparsi di questi aspetto fondamentale.



Ci sono molti Paesi che non permettono ad alcuni o a tutti i casinò online di operare sul loro territorio. Se siete residenti in un Paese che limita alcuni o tutti i casinò online a operare all’interno dei propri confini, potreste comunque riuscire ad accedere a questi siti e a scommettere, ma quando si tratterà d’incassare le vostre vincite potreste trovarvi nei guai. Per quale motivo? Perché potrebbero chiedervi una prova di residenza da un

altro Paese e se non l’avete non riceverete le vostre vincite.



Quando si sceglie un casinò online: la reputazione conta?

Ovviamente sì, anche se non è sempre facile sapere se un casinò online è affidabile o meno prima di aver vinto una grossa somma e di doverla incassare. È proprio questo l’evento che determina la qualità della reputazione dell’operatore. In effetti, si sono verificati numerosi casi in cui i casinò online hanno truffato i loro giocatori. Non è una cosa tanto impensabile.



Le pratiche standard d’imbroglio sono le seguenti:

Il casinò non è disposto a pagare le vincite che sono legittime al 100%. Potrebbero inventare scuse poco credibili, come ad esempio un errore del software e offrire il pagamento di una percentuale più bassa di

quello che vi spetterebbe.



Vi dicono di rigiocare una certa quantità di vincite prima di poterle riscuotere.

Il casinò ha installato limiti di prelievo ridicoli che impediscono d’incassare per anni.

Bloccano i vostri prelievi per settimane o mesi con una scusa qualsiasi.

Ecco perché dovreste scegliere un casinò con una buona reputazione. Per facilitarvi il compito, potete consultare questo elenco di siti scommesse stranieri nel 2023.



Che licenza ha?

Tutti i casinò online devono avere un qualche tipo di licenza. In altre parole, sono regolamentati da uno dei governi dei Paesi del mondo. Le licenze vengono emesse da un governo nazionale o da una giurisdizione. Un governo permette il gioco d’azzardo per poter incassare una percentuale di tasse, invece una giurisdizione emette semplicemente un’autorizzazione, magari per promuovere questo settore. Se si subiscono abusi da

parte di un casinò che non è disposto a pagare le vincite, l’unica cosa da fare è rivolgersi all’autorità di regolamentazione che ha rilasciato la licenza. È qui che entra in gioco l’importanza del paese/giurisdizione che l’ha emessa. Un regolatore rispettabile di solito ascolterà entrambe le parti e se il giocatore ha ragione, costringerà l’operatore a liquidarlo. La cosa può anche finire con la perdita della licenza da parte del casinò.