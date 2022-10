Tutte le strategie per vincere alla roulette

Tra tutti i giochi che si possono trovare in un casinò online o terrestre, la roulette è tra quelle che richiamano sempre un gran numero di giocatori. Non è raro infatti, avvicinarsi al tavolo e non trovare posto, oppure vedere una calca di persone intente a scommettere. Tutto questo successo è dovuto alla semplicità del gioco e al sapore del rischio che da sempre accomuna i giocatori di tutto il mondo. Le regole del gioco sono relativamente semplici: in pratica il giocatore deve scegliere la somma da scommettere e decidere su quale numero da 1 a 36 merita il rischio di tale scommessa. Non solo numeri, si può scegliere di scommettere sul colore (rosso o nero), sul numero pari o dispari e su tante altre opzioni che ai neofiti potrebbero risultare complesse ma che in realtà basta davvero poco per incamerarle. La roulette ha diverse variazioni, in base alle quali cambiano anche le eventuali strategie di gioco per cercare di ottenere il massimo guadagno possibile. Tuttavia le tattiche si concentrano sempre sullo stesso obiettivo e malgrado alcune piccolissime differenze, possono essere accomunate.

Le strategie più note

Sono molte le strategie utilizzate dai giocatori di roulette, alcune sono estremamente semplici e usate anche dai neofiti, altre invece richiedono un pizzico di esperienza per poter essere messe in pratica. Iniziamo con quella forse più semplice di tutte, ovvero il “pivot”. Il termine indica un numero perno sul quale ruota l’intero gioco e per trovarlo basta prendere nota dei numeri che escono e quello che si ripete maggiormente sarà il pivot. Una volta individuato si andrà a puntare proprio su quello per almeno 36 volte con lo stesso valore. In caso di uscita si ottiene una vincita di 36 a 1. Il metodo degli “orfanelli” è ben noto ai giocatori navigati e consiste nel puntare su alcuni numeri che si trovano in un determinato punto della ruota. I numeri in questione sono: 1-6-9-14-17-20-31 e 34, su questi si andranno a puntare dei cavalli, ovvero una chip a cavallo di un numero orfanello e un altro, in questo modo le scommesse risulteranno su moltissimi numeri, sul numero 1 invece si dovrà puntare una singola chip. Anche “i vicini dello 0” sono noti e si tratta dei numeri adiacenti al numero 0, sono in totale 16 più lo 0 e per farlo si deve rispettare una combinazione di cavalli e terzine.

Le strategie alla roulette funzionano davvero?

Nonostante moltissimi giocatori sfruttino queste e altre tecniche per cercare di ottenere il massimo in termini di vincite, non esiste alcuna valenza scientifica che comprovi l'effettiva validità dei metodi. Va però detto che utilizzando uno o più di queste strategie si può incrementare notevolmente la percentuale di vincita in quanto si andranno a puntare molti numeri utilizzando un numero irrisorio di chips ed è proprio questo il valore importante dei metodi sopra citati. Si dice "tentar non nuoce" e questo detto è valido anche in questo caso sebbene si corra il rischio di perdere una quantità notevole di denaro.