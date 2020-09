Una guida alle età legali del gioco d’azzardo nel mondo

Vi siete mai chiesti quanti anni dovete avere per giocare nei Casinò Online di tutto il mondo? Le leggi e i regolamenti sul gioco d’azzardo variano da paese a paese, il che significa che non esiste una politica unica.

Luoghi come Macao, Singapore, Jeju e Seoul sono tra i più grandi mercati del gioco d’azzardo del mondo, ma se vuoi giocare lì, è meglio sapere quanti anni devi avere prima di andarci.

È un argomento davvero interessante. Ti dà una visione delle diverse culture e della loro prospettiva sull’industria del gioco nel suo complesso. Naturalmente, alcuni paesi vietano anche il gioco d’azzardo, il che rende ancora più importante sapere dove si può giocare e quanti anni si dovrebbe avere. Per trovare casinò affidabili in Italia potete visitare il sito https://www.casino-aams.org/casino-online/ , un sito di confronto professionale che fornisce ai giocatori guide e valutazioni e bonus per i casinò in anticipo.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’età dei giocatori in tutto il mondo.

Conoscere le leggi sul gioco d’azzardo

Alcuni paesi sono totalmente aperti al gioco d’azzardo. Il Regno Unito, la Germania e la Spagna sono i più grandi mercati in Europa ed è legale per i giocatori giocare online e anche nei casinò tradizionali. Lo stesso vale per la maggior parte dei paesi europei, tra cui Irlanda, Serbia e Croazia.

D’altra parte, paesi come la Russia e la Repubblica Ceca hanno completamente proibito il gioco d’azzardo, quindi, anche se sono europei, non troverete casinò lì. Potreste trovare siti di gioco d’azzardo online in questi paesi, ma sappiate che non saranno regolamentati.

Cercate sempre un casinò online con licenza completa. Controlla con i siti di valutazione online per scoprire come i giocatori precedenti lo valutano. Questi sono di solito i segnali di partenza che indicano se il sito è legale. Si può anche giocare gratuitamente e non depositare denaro per testarlo.

Oggi , in termini di età, l’età minima per giocare ovunque il gioco d’azzardo sia legale in Europa è di 18 anni. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni. Ad esempio, in Germania, Irlanda e Belgio, per giocare bisogna avere 21 anni.

Un’altra eccezione è la Grecia, dove bisogna avere almeno 23 anni per giocare. In Portogallo il limite è ancora più alto, dato che i giocatori devono avere 25 anni. Tuttavia, queste restrizioni si applicano ai nativi. Quindi, per esempio, se vieni dal Regno Unito in Portogallo, devi avere almeno 18 anni.

Negli Stati Uniti, i giocatori devono avere 21 anni per giocare con soldi veri, ad eccezione di Alaska, Idaho, Minnesota e Wyoming, dove si può giocare con soldi veri se si hanno più di 18 anni.

Ciò dimostra, tuttavia, che ogni stato ha le proprie leggi sul gioco d’azzardo, alcune delle quali consentono solo certi tipi di gioco e scommesse. Questo vale anche per il gioco d’azzardo online. Per esempio, è legale giocare a poker online nel New Jersey, ma illegale nella maggior parte degli altri stati.

È quindi chiaro che ogni paese ha le proprie leggi sul gioco d’azzardo e le proprie restrizioni di età. Dovreste tenerne conto ogni volta che pensate di giocare d’azzardo all’estero, poiché ciò che è legale nel vostro paese di residenza potrebbe non esserlo nel vostro paese di destinazione.

L’era del gioco d’azzardo negli Stati Uniti.

Negli Stati Uniti, il gioco d’azzardo non è limitato a Las Vegas e Atlantic City. La maggior parte dei posti permette il gioco d’azzardo nei casinò, e la fascia d’età va dai 18 ai 21 anni, a seconda dello stato. Ci sono anche stati negli Stati Uniti dove alcune forme di gioco d’azzardo sono legali, ma altre no.

Ecco alcuni esempi specifici di gioco d’azzardo negli Stati Uniti:

Un giocatore d’azzardo che va a scommettere con un minorenne in Alabama è considerato colpevole di aver commesso un crimine sia che il minorenne giochi d’azzardo o meno.

In Arizona, è legale per gli enti di beneficenza operare come casinò di notte.

In Arkansas, è illegale per chiunque abbia meno di 18 anni “essere cliente del sistema di scommesse pari-mutuel o del sistema di certificati di scommesse condotto o supervisionato da esso”. Tuttavia, queste leggi non suggeriscono che sia illegale partecipare alle corse di cavalli.

Il Delaware ha le più severe norme sul gioco d’azzardo. I giocatori devono avere almeno 18 anni per giocare alla lotteria di stato. Tuttavia, un diciottenne può acquistare un biglietto della lotteria e regalarlo a una persona più giovane.

L’età per giocare nel Regno Unito

Il Regno Unito accetta molto bene il gioco d’azzardo. C’è un sacco di pubblicità agli eventi sportivi che incoraggia i giocatori a mettersi in gioco e a scommettere sulle loro squadre preferite. L’età minima legale per il gioco d’azzardo nel Regno Unito è di 18 anni. Questo vale per la maggior parte delle attività di gioco d’azzardo, compresi i casinò, gli ippodromi, le sale da bingo e il gioco d’azzardo online.

Una delle eccezioni alla regola riguarda la Lotteria Nazionale, le altre lotterie e le piscine di calcio. E’ legale per i giocatori di partecipare a partire dai 16 anni, e ci sono opportunità di giocare per le puntate basse. Ci sono anche slot machine nei centri di intrattenimento e nelle sale da gioco che non hanno un’età minima e che chiunque può giocare, come i tiratori di monete e gli acchiappa orsacchiotti.

Tuttavia, giocare a giochi che non sono consentiti da queste esenzioni è considerato un reato per chi ha più di 16 anni ma non ha ancora compiuto 18 anni.

Il gioco d’azzardo a Montecarlo

Montecarlo è uno dei posti migliori al mondo per giocare. Insieme a Las Vegas, è famosa in tutto il mondo per il suo casinò e per il suo stile di vita da gioco d’azzardo. Non si può andare da nessuna parte senza vedere un’auto di lusso o un superyacht parcheggiato nel porto.

Il Casinò di Montecarlo è forse il casinò più famoso del mondo. Per entrare, è necessario avere almeno 18 anni e pagare un biglietto d’ingresso di 10 euro a persona. Per entrare in una camera privata è necessario pagare un supplemento di 10 €.

Anche se non esiste un codice di abbigliamento specifico, il casinò raccomanda “un abbigliamento corretto”. Evitate a tutti i costi i pantaloncini, gli spettacoli sportivi e i flop flip flip. Quindi assicuratevi di portare vestiti eleganti se volete giocare qui. Dopo le 20.00, il casinò raccomanda ai giocatori di indossare giacche eleganti.

Le scommesse minime al Casinò di Montecarlo sono di 5€ e quelle massime di 2.000€. Se desiderate superare questo importo, potete portare il vostro gioco in una stanza privata dove non c’è un limite massimo di puntata.

Nella sala principale del casinò, il minimo che si può scommettere è. Se si gioca in una stanza privata, il minimo aumenta a 10 euro e, come ci si aspetterebbe, non c’è un limite massimo di puntate.

L’era del gioco d’azzardo in Giappone

Il gioco d’azzardo in un casinò in Giappone è illegale. Se vieni sorpreso a giocare d’azzardo, puoi finire in un mare di guai. La yakuza, un sindacato del crimine organizzato, gestisce un gran numero di casinò in Giappone, così come altri casinò mobili illegali. Se vi imbattete in uno di questi stabilimenti, andatevene a piedi.

Tuttavia, ci sono altri aspetti del gioco d’azzardo che sono legali in Giappone, come le corse di cavalli, motociclette, biciclette e motoscafi. Il Giappone permette anche il pachinko, un gioco di flipper giapponese che dura ore e intrattiene molti locali e viaggiatori.

Per poter suonare in Giappone, bisogna avere almeno 20 anni. Se si è al di sotto di questo limite, non si può partecipare a nessuno degli eventi di cui sopra ad eccezione del pachinko. Si può avere 18 anni e giocare, ma questo è percepito negativamente dal grande pubblico.

Se avete 18 anni e non vi dispiace questa percezione, siete più che benvenuti a provarla.

L’era del gioco d’azzardo a Macau

Macao è un altro punto caldo del gioco d’azzardo di fama mondiale. Ci sono molti casinò che attraggono alcuni dei migliori (e più ricchi) giocatori d’azzardo del mondo, con i casinò che costituiscono la base dell’economia del turismo. L’Hotel Lisboa Casino e il Macau Palace Casino sono solo due famosi casinò della zona e l’ingresso è gratuito.

Chiunque può accedere a tutti i casinò di Macao, ma come a Monte Carlo, bisogna vestirsi per l’occasione. Gli uomini dovrebbero indossare abiti eleganti come un completo e le donne dovrebbero indossare abiti da sera.

I residenti di Macao devono avere almeno 21 anni prima di poter visitare un casinò. Tuttavia, i turisti possono giocare già a partire dai 18 anni.

Dovete anche avere il giusto cambiamento, quindi siate preparati. Potete cambiare i vostri soldi in dollari di Hong Kong e patacas di Macao nei casinò o nelle banche vicine se non l’avete già fatto.

Una volta dentro, troverete tutti i vostri giochi preferiti, tra cui roulette, blackjack e poker. Ci sono anche giochi locali a cui si può giocare, come il fan-tan cinese.

L’era del gioco d’azzardo a Singapore

Se volete giocare a Singapore, potete visitare due casinò: Marina Bay Sands e Resort World Santosa (RWS). Qui potrete godere di un’esperienza di gioco d’azzardo di lusso come non avete mai provato prima. Marina Bay Sands è un enorme complesso di gioco d’azzardo con più di 500 giochi da tavolo per divertirsi, mentre RWS è il resort completo con molte altre attrazioni per farvi divertire durante il vostro soggiorno.

L’età del gioco d’azzardo a Singapore è di 21 anni. Questo vale sia per la gente del posto che per i turisti. I minori di 21 anni non possono entrare nell’area di gioco. Tuttavia, non è necessario avere 21 anni per utilizzare le strutture del casinò, in quanto offrono molto di più del semplice gioco d’azzardo.

Il Ministero degli Affari Interni ha fatto rispettare il Remote Gambling Act nel 2015, rendendo illegale l’offerta di gioco d’azzardo senza licenza a Singapore. La legge rende anche un reato penale per i residenti di Singapore giocare online con operatori di gioco d’azzardo senza licenza.

Ciò significa che i siti web online non autorizzati che forniscono, pubblicizzano, facilitano o promuovono servizi di gioco d’azzardo a distanza sono stati bloccati dal governo, così come le transazioni bancarie da e verso attività di gioco d’azzardo non autorizzate.

L’era del gioco d’azzardo in Corea del Sud

La Corea del Sud è diventata una delle nazioni più avanzate del mondo. La sua economia è in piena espansione, il suo sistema sanitario è uno dei migliori al mondo ed è leader mondiale nella tecnologia. È anche un paese ideale per il gioco d’azzardo.

Ci sono 30 casinò in Corea del Sud e 3 ippodromi. E poiché è disponibile anche il gioco d’azzardo online, i turisti hanno molte opportunità per godersi l’esperienza del gioco d’azzardo. I residenti sono quasi completamente esclusi da tutte le forme di gioco d’azzardo, ad eccezione di quelle attività per le quali è stata approvata una legislazione speciale. Queste includono corse di cavalli, corse di biciclette e una selezione di scommesse sportive. I coreani possono anche partecipare ad alcune lotterie.

Oltre a queste restrizioni, ai coreani non è permesso violare queste regole, sia in patria che all’estero.

L’età legale per il gioco d’azzardo in Corea del Sud è di 18 anni, che copre le principali aree di gioco d’azzardo di Jeju e Seoul.

Jeju, in particolare, ospita alcuni dei più grandi giochi di poker del mondo. Se volete tentare la fortuna contro ricchi uomini d’affari e professionisti di alto livello, questo è un ottimo posto per giocare.

L’era del gioco d’azzardo alle Bahamas

Le Bahamas sono conosciute per le loro spiagge di sabbia bianca, gli oceani incontaminati e i bellissimi panorami ovunque si guardi. È anche un grande paese per il gioco d’azzardo, con l’Atlantis Paradise Bahamas Hotel and Casino al centro di tutto.

Dispone di sistemi di classificazione dei giocatori all’avanguardia che consentono agli ospiti di utilizzare la chiave della loro camera su qualsiasi slot machine o di presentarla ai tavoli disponibili per iniziare a guadagnare punti riscattabili, complementi di camera e persino inviti a tornei esclusivi di slot e tavoli.

In totale, il complesso dispone di 85 tavoli da gioco, tra cui baccarat, Texas Hold’em poker, craps, slot, roulette e blackjack, oltre a reel slot e stazioni di gioco private. Per i principianti, questo complesso offre lezioni gratuite ogni giorno.

Per giocare alle Bahamas, devi avere almeno 18 anni (anche se la legge richiede che tu abbia 21 anni). Lo stesso vale per ordinare e consumare alcolici per sfruttare al meglio il vostro soggiorno. L’atmosfera in questo posto è incredibile, con persone che vengono da tutto il mondo per provare questo bellissimo posto.

Se avete voglia di una serata libera, potete fare molto di più che fare sport, nuotare nell’oceano, godervi gli ottimi ristoranti e le altre attività notturne.

L’era del gioco d’azzardo in Egitto

L’Egitto è ricco di storia e il gioco ne è stato una parte importante, risalendo a migliaia di anni fa. Ma è importante notare che l’Egitto è un paese musulmano, il che significa che il Corano proibisce ogni forma di gioco d’azzardo.

Tuttavia, anche se i musulmani locali non possono giocare d’azzardo, il governo egiziano ha legalizzato il gioco d’azzardo per i turisti. L’unico modo per coinvolgere la gente del posto è partecipare alla lotteria, che include le scommesse sportive.

Per i turisti, ci sono 30 casinò autorizzati in Egitto. È necessario presentare il passaporto all’ingresso per dimostrare di non essere residente, anche se la valuta principale utilizzata è il dollaro USA. Anche se la moneta principale è la sterlina, i casinò egiziani non la accettano.

L’età dei giocatori in Egitto è di 18 anni, anche se alcuni casinò richiedono che i giocatori abbiano almeno 21 anni.

Età per giocare in altri paesi musulmani

Come accennato in precedenza, altri paesi musulmani proibiscono severamente il gioco d’azzardo. Chiunque venga sorpreso a giocare d’azzardo può affrontare conseguenze molto gravi. Il gioco d’azzardo è considerato un peccato nel Corano ed è quindi proibito sia per i residenti che per i turisti.

Tuttavia, alcuni paesi musulmani offrono il gioco d’azzardo legale sotto forma di corse di cavalli e alcuni hanno anche dei casinò. In questi paesi, come in Egitto, non è legale per i residenti giocare d’azzardo, ma i turisti sono perfettamente autorizzati a giocare d’azzardo fintanto che hanno più di 18 anni, anche se alcuni stabilimenti richiedono di avere 21 anni.

Ad esempio, il gioco d’azzardo per la gente del posto è illegale in Malesia, ma al Genting Highlight Resort vicino a Kuala Lumpur ci sono strutture per il gioco d’azzardo per gli ospiti stranieri.

Quando visitate un paese musulmano, verificate sempre se è legale giocare d’azzardo prima di partire.

L’era del gioco d’azzardo in Australia

La scena del gioco australiana è una delle più diverse al mondo. Qualunque sia il gioco che ti piace di più, ce n’è per tutti i gusti, dalle scommesse sui cavalli all’ippodromo al blackjack del casinò. Oltre l’80% degli adulti australiani gioca d’azzardo nel paese, quindi è sicuramente un mercato popolare.

Non importa da dove vieni, devi avere 18 anni per giocare in Australia. Ogni stato ha la propria responsabilità per quanto riguarda le leggi sul gioco d’azzardo, ma l’età legale per il gioco d’azzardo è la stessa in tutto il paese.

Qualsiasi violazione di queste leggi è un reato penale e qualsiasi stabilimento che permetta ai minori di 18 anni di giocare d’azzardo può essere severamente punito, compresa la revoca della licenza.

Per quanto riguarda il gioco d’azzardo online in Australia, ci sono molti modi di giocare online anche in Australia. In tutti gli stati troverete scommesse sportive e lotterie perfettamente legali, e ogni stato è responsabile della regolamentazione.

I casinò online seguono tutti le stesse leggi fondamentali secondo cui tutti i giocatori devono avere più di 18 anni di età. Gli operatori possono chiedere ai giocatori di fornire una prova dell’età, se necessario.

Tuttavia, l’Interactive Gambling Bill 2016 ha chiarito che i siti di casinò offshore non sono più legalmente in grado di servire il mercato del gioco d’azzardo australiano. Un casinò offshore che ospita giocatori australiani lo fa illegalmente e si espone al rischio di un’azione penale, ma i giocatori australiani stessi eviteranno qualsiasi sanzione.