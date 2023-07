V73 ed Elisa Sednaoui insieme per un progetto speciale

Per la stagione estiva 2023, V73 sceglie Elisa Sednaoui come brand ambassador per la comunicazione dedicata alla sua linea sostenibile.

Elisa è stata protagonista di diverse campagne pubblicitarie per le più rinomate case di moda da Chanel ad Armani diventando la musa ispiratrice di Karl Lagerfield e Louboutin, che l’hanno resa una top-model internazionale.

Negli ultimi anni Elisa ha fondato e dirige Funtasia Enterprise, una società che si concentra su prodotti educativi for profit per genitori e insegnanti unite a consulenze per scuole e musei. Attraverso la nonprofit Funtasia Impact, i programmi si rendono accessibili anche ai più svantaggiati. Nel 2022 ha anche pubblicato insieme a Paolo Borzacchiello il libro best seller “Nessuno può farti star male senza il tuo permesso”.

Elisa, oggi è un’imprenditrice sensibile alle tematiche sociali e ambientali, per questo rappresenta il profilo ideale ed è portavoce di valori a cui V°73 vuole dare importanza. 5 scatti fotografici dedicati esaltano il suo profilo insieme al prodotto mettendone in evidenza lo stile e il design.

La capsule scelta è “I AM RESPONSIBLE BAG” una capsule in canvas realizzato con una percentuale di cotone pre-consumer riciclato e fodere RPET 100% poliestere riciclato.

V°73 con quest’iniziativa rafforza la brand awareness e l’immagine del brand in un’ottica sempre più green.