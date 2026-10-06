Maltempo, allerta meteo dalle 16 fino alle 14 di mercoledì 7

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La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo.

È valida dalle 16 di oggi, martedì 6 ottobre, alle 14 di domani, mercoledì 7 ottobre.

Riguarda tutta la Campania ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della zona 7 (Tanagro).

Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità e incertezza previsionale: i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità.

Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.