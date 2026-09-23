Rapporto sul Clima del XXI secolo IlMeteo.it-Corriere della Sera

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È online l’edizione 2026 del Rapporto sul Clima del XXI secolo realizzato da iLMeteo.it in collaborazione con Corriere della Sera. Spin-off dell’Indice di vivibilità climatico, il rapporto è un approfondimento sui cambiamenti climatici in corso nel nostro Paese e sugli effetti del riscaldamento globale.

Oltre 434 milioni di dati analizzati

Dataset esclusivo de iLMeteo.it: analizzati oltre 434 milioni di dati. Per la realizzazione di questo nuovo prodotto di data journalism interattivo che, grazie al lavoro di analisi del team di meteorologi de ILMeteo.it e il lavoro di data visualization dei giornalisti del Corriere della Sera, ha rivelato in che modo il cambiamento climatico abbia impattato sul nostro Paese, sono stati analizzati oltre 434 milioni di dati climatici provenienti dal database de iLMeteo.it, dal 1975 ad oggi, per 108 capoluoghi di provincia.

Un dataset completo e validato, che ha permesso di ottenere 9 indicatori unici che meglio rappresentano il clima che cambia: il caldo intenso, cioè il numero di giorni annui con temperatura percepita maggiore di 32°C, le notti tropicali, quelle notti in cui la temperatura minima non scende mai al di sotto dei 20°C, le notti supertropicali con temperatura minima superiore ai 25°C, il caldo africano, giornate in cui la temperatura massima è uguale o superiore a 34°C, intensità delle precipitazioni, cioè la quantità di pioggia che cade in un giorno, anomalie delle precipitazioni registrate attraverso uno specifico indice capace di confrontare i cambiamenti anno su anno, temperatura media annua, temperatura media estiva e temperatura massima estiva.

Lo studio, inoltre, ha utilizzato le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale per identificare gli errori di misurazione di anni meno recenti e rendere più omogeneo il quadro complessivo ottenendo così un’immagine più aderente alla realtà della situazione climatologica italiana degli ultimi 50 anni.

Clima 2026: notti irrespirabili e mari caldi.

Aumento delle notti supertropicali, quelle in cui la temperatura minima non scende mai sotto i 25 gradi, e delle temperature dei mari: sono questi gli indici che, stando ai dati contenuti nel Rapporto, forniscono l’immediata evidenza dello stravolgimento del clima raccontato nel nuovo Rapporto.

La città che ha avuto più notti afose e irrespirabili è Reggio Calabria, che quest’anno ne ha avute 47, un numero destinato ad aumentare: secondo le previsioni, nel 2030 saranno quasi 60. In ascesa anche le temperature dei mari italiani, il Mare Nostrum si sta scaldando a un ritmo superiore di circa il 20% rispetto alla media oceanica globale, confermandosi come uno dei principali “hotspot” del cambiamento climatico.

In aumento anche le temperature delle città: in 50 anni la temperatura media annua di Milano è cresciuta di 2,9 gradi, a Roma invece le giornate di caldo africano nel 2025 sono state 39, mentre negli anni 70/80 se ne registravano in media fra le 5 e le 15 all’anno.

Considerando congiuntamente l’evoluzione dei nove indicatori analizzati, Foggia risulta il capoluogo che negli ultimi cinquant’anni ha subito le trasformazioni climatiche più marcate, seguita da Roma, Napoli e Cagliari, Milano è al 10º posto. Le città che al contrario hanno accusato meno sono Cuneo, L’Aquila, Aosta, Bolzano e Potenza, forse favorite dai fattori geografici come l’altitudine e dalla vicinanza delle montagne.

Emanuele Colli, amministratore delegato di iLMeteo.

«Rendere accessibili informazioni complesse è la forza che contraddistingue iLMeteo.it da oltre vent’anni. È lo stesso principio che ha guidato la realizzazione del Rapporto sul Clima del XXI secolo, per il quale abbiamo elaborato oltre 434 milioni di dati e ricostruito cinquant’anni di cambiamenti climatici nelle città italiane. La solida collaborazione costruita con il Corriere della Sera ci consente di trasformare questo straordinario patrimonio informativo in un progetto di data journalism rigoroso, comprensibile e accessibile a tutti, offrendo a cittadini, istituzioni e imprese strumenti concreti per comprendere come sta cambiando il clima del nostro Paese».

Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera.

«Forse mai come nell’estate appena terminata gli effetti della crisi climatica sono stati evidenti per tutti noi. Uno strumento raffinato e approfondito come il Rapporto sul Clima del XXI secolo consente di verificare, anno per anno e città per città, come si sia arrivati a questa situazione. E può servire come stimolo per una riflessione condivisa sull’urgenza di agire per trovare, insieme, una soluzione. Per questo siamo orgogliosi di ospitare il frutto di questa collaborazione con iLMeteo.it sulle nostre piattaforme, e di metterlo a disposizione della nostra comunità di lettrici e lettori».

Il Rapporto è disponibile sul sito Corriere.it, sull’ App Corriere Online e sul sito de iLMeteo, gli utenti potranno confrontare i dati per città e periodo di tempo, inoltre sarà possibile paragonare rispetto alle variabili di tempo e luogo ogni singolo indice climatico. Hanno lavorato al progetto i meteorologi del team de iLMeteo.it, Lorenzo Tedici e Mattia Gussoni, Paolo Virtuani e i giornalisti delle edizioni locali di Corriere della Sera.