America’s Cup 2027 a Napoli, acceso il countdown: parte l’attesa verso le regate

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In Piazza Vittoria inaugurato l’orologio che scandirà l’avvicinamento all’America’s Cup 2027. La Louis Vuitton Cup prenderà il via il 22 maggio, mentre il match race finale è previsto dal 10 luglio. Alla cerimonia istituzioni e vertici della competizione.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Napoli accende il countdown verso l’America’s Cup 2027, uno degli appuntamenti sportivi internazionali più attesi che vedrà il capoluogo campano protagonista della grande vela mondiale.

In Piazza Vittoria, davanti a cittadini, appassionati e tifosi, è stato acceso il grande orologio destinato a scandire giorni, ore e minuti che separano la città dall’inizio delle regate.

Un momento simbolico che porta l’America’s Cup sempre più nel cuore di Napoli e apre una nuova fase dell’avvicinamento alla competizione.

America’s Cup 2027, Napoli accende il conto alla rovescia

Al momento dell’accensione del countdown mancano 242 giorni alla prima prova della Louis Vuitton Cup, il cui avvio è previsto per il 22 maggio 2027.

Saranno invece 291 i giorni che separano Napoli dall’inizio del match race finale dell’America’s Cup, in programma dal 10 luglio 2027.

Due date destinate a diventare punti di riferimento per una città che si prepara ad accogliere squadre, addetti ai lavori, appassionati e visitatori provenienti da tutto il mondo.

L’orologio installato in Piazza Vittoria rende visibile questa attesa e accompagna simbolicamente Napoli verso l’appuntamento del 2027.

Istituzioni e protagonisti della vela in Piazza Vittoria

La cerimonia di accensione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e dei vertici dell’organizzazione sportiva.

Presenti il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma e l’amministratore delegato Diego Nepi Molineris.

Alla cerimonia hanno partecipato anche Marzio Perrelli, Chief Executive Officer dell’America’s Cup Partnership, e Grant Dalton, CEO di Emirates Team New Zealand.

Una presenza istituzionale e sportiva significativa che testimonia la dimensione dell’appuntamento verso il quale Napoli si sta preparando.

Napoli capitale internazionale della vela

L’America’s Cup rappresenta per Napoli non soltanto un grande evento sportivo, ma anche un’importante occasione di visibilità internazionale e promozione del territorio.

Il rapporto tra la città e il mare diventa uno degli elementi centrali del percorso di avvicinamento alle regate. Il Golfo di Napoli sarà infatti chiamato a trasformarsi in uno dei grandi palcoscenici internazionali della vela.

L’attesa coinvolgerà progressivamente anche il tessuto economico e turistico della città, con l’arrivo di team, organizzatori, media, sponsor e pubblico internazionale.

Dalla Louis Vuitton Cup alla finale dell’America’s Cup

La prima data da segnare sul calendario è dunque quella del 22 maggio 2027, quando prenderanno il via le regate della Louis Vuitton Cup.

Il percorso porterà poi verso il momento culminante della competizione: il match race finale dell’America’s Cup, il cui inizio è fissato per il 10 luglio 2027.

Con l’accensione dell’orologio in Piazza Vittoria, queste date smettono di essere soltanto appuntamenti sul calendario e diventano un conto alla rovescia visibile nel cuore della città.

Napoli guarda così al 2027 con il mare al centro della scena. L’America’s Cup si avvicina e il countdown è ufficialmente partito.