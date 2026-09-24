America’s Cup, la Amerigo Vespucci a Napoli

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La nave scuola Amerigo Vespucci è tornata nel porto di Napoli, proprio alla vigilia della regata preliminare della Coppa America, che nel fine settimana porterà nel golfo le imbarcazioni dei team internazionali.

«A Napoli il Vespucci si sente a casa – ha dichiarato il comandante, capitano di vascello Nicasio Falica – le sue origini sono a Castellammare di Stabia, torna spesso qui e questa volta la sosta è ancora più significativa perché faremo da cornice alla 38esima edizione della Coppa America».

Il tour mondiale 2026

Partita da Genova lo scorso maggio, l’unità più iconica della Marina militare ha attraversato l’Atlantico per un tour celebrativo: Stati Uniti, per le cerimonie dei 250 anni dell’indipendenza americana e Canada, per il Rendez-vous Naval de Québec

«Siamo stati accolti con grande calore dalla comunità internazionale e da quella italiana, sempre numerosa in ogni porto», ha ricordato Falica. «Ora siamo tornati qui ad abbracciare i nostri connazionali».

Le prossime tappe

Dopo Napoli, il Vespucci proseguirà verso: Venezia e Trieste, ultima tappa dall’8 al 12 ottobre, in occasione della Barcolana

«La Barcolana è un appuntamento tradizionale per gli amanti della vela – ha sottolineato il comandante – e il Vespucci, con i suoi 95 anni, è l’unità a vela maggiore e più longeva della Marina».

Il veliero e il suo equipaggio

220 membri di equipaggio

In estate, con gli allievi dell’Accademia Navale, si arriva a oltre 400 persone a bordo

Il fascino del Vespucci, simbolo della marineria italiana, si intreccia così con la grande vela internazionale che nel weekend accenderà il golfo di Napoli.