Antonio D’Addio medaglia d’oro panettone Milano al mondiale di Roma 2020

La passione, il lavoro, l’entusiasmo sono stati gli ingredienti che hanno portato Antonio D’Addio giovane pasticcere napoletano a vincere il premio miglior panettone del mondo categoria classici con la medaglia d’oro, alla manifestazione svoltasi a Roma ed organizzata dalla Federazione Internazionale Pasticceria.

Antonio si è confrontato con circa 300 artigiani della pasticceria, primeggiando con il suo panettone.

Non resta che andare presso la pasticceria Daniela a Napoli in Via Cupa Capodichino per gustarlo.

Complimenti ed auguri ad Antonio e a tutta la sua famiglia per un premio meritato.