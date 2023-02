Al via i master di II livello in Scenografia e Costume per il Cinema all’Accademia di Belle Arti.

Giovedì 23 febbraio alle ore 15.00 nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Napoli prenderà il via il primo MASTER ACCADEMICO di II Livello in “SCENOGRAFIA PER IL CINEMA” e “COSTUME PER IL CINEMA”, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del P.O.C. 2014/2020, realizzato in collaborazione con Netflix e RAI e riconosciuto dal Ministero dell’Università e Ricerca.

Al Master prenderanno parte 50 allievi, 25 per la scenografia e 25 per il costume che a seguito della partecipazione al bando, sono stati opportunamente selezionati da un’apposita commissione composta dai docenti interni dell’Accademia.

Ai discenti saranno introdotte tutte le discipline oggetto del piano di studi impostato sulla lettura del testo e impostazione registica per il modulo di scenografia, organizzazione e processo produttivo per il costume e per entrambi con lo spoglio della sceneggiatura insieme ai dettagli sulle Masterclass.

Il Master risponde alle esigenze del territorio della Regione Campania per l’implementazione della formazione delle/i giovani nell’ottica delle politiche di inclusione e parità di genere, facilitando l’ingresso delle fasce deboli della popolazione per l’incremento e miglioramento del capitale umano regionale.

L’iniziativa rappresenta la testimonianza concreta del lavoro condotto dall’Accademia di Belle Arti di Napoli nell’ambito della formazione professionale specializzata e evidenzia allo stesso tempo l’importanza di mettere in campo azioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati di rilievo internazionale con l’obiettivo di offrire opportunità uniche ai propri discenti.

Un’occasione di formazione di altissimo livello i cui costi di partecipazione saranno interamente coperti dal finanziamento della Regione Campania e, in quota parte, Netflix, che con il suo Fondo per la Creatività Inclusiva, mette a disposizione diverse borse di studio.