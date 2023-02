Aule Aperte 2023: a tu per tu con i docenti di Alpha Test in vista dei test di ammissione all’università.

L’inizio dell’anno per migliaia di ragazzi significa cominciare lo studio per i test d’ingresso universitari. Con febbraio iniziano infatti le sessioni di molte prove di ammissione all’università: da Ingegneria a Economia, da Farmacia a Psicologia e altre. La novità più attesa di quest’anno, poi, riguarda i nuovi test TOLC MED e TOLC VET, per accedere alle facoltà di Medicina-Odontoiatria e Veterinaria. Non si terranno più a settembre, ma in due diverse sessioni: la prima ad aprile, la seconda a luglio e sono aperti sia agli studenti di quinta sia a quelli di quarta superiore.

Per questa “nuova stagione” dei test di ammissione, Alpha Test (https://www.alphatest.it/), lancia “AULEAPERTE2023”, un’iniziativa gratuita rivolta ai giovani delle superiori (classi quarta e quinta) e a tutti coloro che si stanno preparando a un test di ingresso.

L’incontro online sull’account YouTube della società è previsto per venerdì 17 febbraio dalle 15.30 alle 18.30, un pomeriggio per cominciare a impostare lo studio e per toccare con mano la qualità della formazione offerta da Alpha Test.

Durante la diretta, si terranno quattro lezioni concentrate di biologia, logica, matematica e fisica, materie diffuse nella maggior parte delle prove di ammissione. Durante l’evento, i ragazzi potranno commentare, fare domande e ricevere risposte alla fine di ogni spiegazione.

A tenere gli incontri live saranno alcuni tra i docenti di Alpha Test più esperti e apprezzati dagli studenti, con un’esperienza di insegnamento pluriennale. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito Alpha Test.

Oltre alle lezioni, i partecipanti avranno accesso gratuito per una settimana all’aula virtuale di MyDesk, l’ambiente di e-learning che accompagna i corsisti Alpha Test durante tutta la fase di preparazione.

“AULEAPERTE 2023” si sposa con il percorso di rinnovamento dell’azienda. I corsi di preparazione di Alpha Test da più di 30 anni sono il punto di riferimento per migliaia di giovani perché rispondono alle loro esigenze di formazione che nel tempo sono cambiate: oggi ogni studente può scegliere tra formula interamente online o mista, a seconda delle proprie necessità.

“In questa fase così delicata, come quella di preparazione dei test di ammissione, noi di Alpha Test vogliamo essere vicini ai ragazzi e accompagnarli nel percorso di studio, ascoltandoli e comprendendo i loro dubbi e paure. È il nostro modo di interpretare il ruolo di guida esperta che da sempre ci caratterizza” commenta Stefano Bertocchi, responsabile della didattica di Alpha Test.