Garanzia Giovani: corsi gratuiti in Campania sul verde e sul turismo religioso, tempo fino al 30 maggio e al 15 luglio.

L’ITS BACT sostiene e promuove il programma Garanzia Giovani, l’iniziativa europea nata dalla necessità di fronteggiare le difficoltà di inserimento lavorativo e la disoccupazione giovanile. Per iscriversi ai corsi basta recarsi presso un centro per l’impiego (pubblico o privato) e farsi registrare al corso desiderato (identificato nel catalogo della formazione con un codice percorso) attraverso la piattaforma cliclavoro. Ogni corso prevede 16 posti disponibili: la selezione verrà fatta solo in caso di esubero delle domande di iscrizione.

Scopri il corso per diventare Giardiniere d’arte

L’ITS BACT formerà 16 giovani under 35 anni, inattivi/inoccupati o disoccupati e in possesso di un livello di apprendimento pari almeno al 3° livello EQF (scuola dell’obbligo), acquisito nell’ambito degli ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale. Il corso (Codice percorso G – 7241 – soggetto erogatore: ITS BACT) rilascia un titolo pari al 4° livello EQF e forma una figura che supporta la manutenzione e il restauro del verde storico, con consapevolezza culturale e tecnologie avanzate. 600 le ore di cui 360 di aula/laboratorio e 240 di stage in contesti lavorativi (la frequenza è obbligatoria per l’80% del corso).

Il giardiniere d’arte per giardini e parchi storici è in grado di realizzare gli interventi volti alla conservazione, al rinnovamento, al rifacimento di elementi, spazi, architetture vegetali del giardino, padroneggiando le tecniche, i materiali e le modalità di messa a dimora, cura, prevenzione e rigenerazione degli elementi vegetali di cui sono composti. Realizza interventi di restauro, conservazione, manutenzione e gestione dei giardini e parchi storici nell’ambito del verde pubblico e privato rispettando le forme originarie del giardino, valorizzando le peculiarità storiche, di cultura materiale, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, di relazione e utilizzando le tecnologie più avanzate dell’era digitale. La figura è in grado di coordinare il lavoro di diverse professionalità e programmare le attività esecutive.

Il profilo in uscita può trovare lavoro in imprese esercenti l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato (Codice Ateco 81.3 cura e manutenzione del paesaggio di cui alla Legge 28 luglio 2016, n. 154), in imprese edili (categoria OG2 restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela), presso organismi pubblici di tutela e gestione di patrimonio culturale verde (concorso pubblico), e altresì presso start up innovative di servizi di cura e manutenzione del verde pubblico e privato.

Il corso è disponibile nel catalogo della formazione presso i Centri per l’impiego (di natura pubblica o privata). Prolungata la scadenza dei termini: sarà possibile iscriversi fino alle ore 23:59:59 del 30 Maggio 2022. Le attività inizieranno il 3 Giugno e si concluderanno entro Novembre.

Scopri il corso per diventare esperto per la fruizione di cammini e beni ecclesiastici

PMI Consulting (partner ITS BACT) formerà 16 giovani under 35 anni, inattivi/inoccupati o disoccupati e in possesso di un livello di apprendimento pari almeno al 5° livello EQF (diploma ITS, diploma Accademico o di specializzazione, Laurea o Master), acquisito nell’ambito degli ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale. I profili saranno formati per valorizzare la fruizione culturale e turistica di cammini e beni culturali ecclesiastici.

700 le ore complessive di cui 490 di teoria/laboratorio (erogate in modalità mista ovvero attraverso lezioni in presenza e a distanza) e 210 ore di stage presso diocesi, associazioni culturali, cooperative, tour operator, enti locali e consorzi del settore.

Partirà il 25 Luglio 2022 e si concluderà entro il Febbraio 2023 (frequenza obbligatoria per l’80% del monte ore complessivo). I giovani possono acquisire una qualifica regionale di 6° livello EQF e lavorare come storyteller, comunicatori o consulenti progettuali per la valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico e promozione di beni e servizi culturali, illustrando il percorso intrecciato di simboli e segni nell’ arte e architettura del patrimonio ecclesiastico della Campania.

Questo percorso formativo (Codice percorso G – 7269 Soggetto erogatore: PMI Consulting) rilascia le competenze per analizzare, progettare e configurare il sistema dei Cammini e dei Beni Culturali Ecclesiastici, progettando eventi e attività di comunicazione e valorizzazione, potenziando anche le key competence europee in merito alle competenze multilinguistica e digitale attraverso una didattica d’aula con lezioni frontali interattive, testimonianze ed esercitazioni in situazioni reali e/o simulate e stage di esercizio di ruolo nelle diverse fasi di lavoro, sia di tipo tecnico che amministrativo, strettamente correlate alle conoscenze acquisite anche da parte di docenti di aula provenienti dalle realtà ospitanti durante lo stage.

Sarà possibile iscriversi fino alle ore 23:59:59 del 15 Luglio 2022.