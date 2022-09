Iscrizioni riaperte per il corso di Garanzia Giovani sui Cammini e Beni Culturali Ecclesiastici di Fondazione Its Bact.

Riaperti i termini per iscriversi al corso gratuito per diventare esperto per la fruizione culturale e turistica di un bene o un sito di valore e significato religioso. Nel catalogo della formazione presso i Centri per l’impiego (di natura pubblica o privata) è possibile iscriversi al corso gratuito di PMI Consulting, partner e socio fondatore dell’ITS BACT.

Chi può accedere?

Il corso formerà 16 giovani under 35 anni, residenti in una delle regioni dell’Asse 1 Bis del PAR Campania (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna) inattivi/inoccupati o disoccupati e in possesso di un livello di apprendimento pari almeno al 5° livello EQF (diploma ITS, diploma Accademico o di specializzazione, Laurea o Master, corsi di formazione professionale di 5° livello EQF), acquisito nell’ambito degli ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale. I profili saranno formati per valorizzare la fruizione culturale e turistica di cammini e beni culturali ecclesiastici.

Come iscriversi?

Aderisci al programma Garanzia Giovani per la Regione Campania tramite il portale ClicLavoro (per accedere al portale iscriviti tramite spid personale o carta di identità elettronica) e indica nella procedura di Garanzia Giovani un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro. Sarai contattato per un appuntamento.

Puoi iscriverti anche tramite l’Agenzia per il Lavoro BACT Servizi. Per info chiama lo 081 879 9822. Secondo l’appuntamento ricevuto recati presso il centro per l’impiego o l’agenzia per il lavoro indicata e richiedi l’iscrizione al corso presente nel catalogo di Garanzia Giovani. Il Codice percorso da indicare è G – 7269 (Soggetto erogatore: PMI Consulting). 16 i posti disponibili. La selezione verrà fatta solo in caso di esubero delle domande di iscrizione. Sarà possibile iscriversi fino al 18 Settembre 2022. Non sono previsti costi di iscrizione.

Scopri di più sul corso

La frequenza obbligatoria è pari all’80% del monte ore. 700 le ore complessive di cui 490 di teoria/laboratorio (erogate in modalità mista ovvero attraverso lezioni in presenza e a distanza) e 210 ore di stage presso diocesi, associazioni culturali, cooperative, tour operator, enti locali e consorzi del settore. Nonostante una forte connotazione religiosa dei luoghi, si approfondirà la motivazione strettamente culturale o spirituale, etnica o naturalistica, l’aspetto etico o sociale, analizzando i significati mistici e non la fede di un santuario, di un convento o di altri luoghi. Le attività didattiche partiranno, salvo ulteriori proroghe, a partire dal 20 Settembre 2022, e si concluderanno entro Aprile 2023. Per info sul progetto contattare Pmi Consulting Coop al numero 331 3328263.

Qualifica e sbocchi occupazionali

I giovani acquisiranno una qualifica regionale di 6° livello EQF e potranno lavorare come storyteller, comunicatori o consulenti progettuali per la valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico e promozione di beni e servizi culturali, illustrando il percorso intrecciato di simboli e segni nell’ arte e architettura del patrimonio ecclesiastico della Campania.

Il profilo avrà le competenze per analizzare, progettare e configurare il sistema dei Cammini e dei Beni Culturali Ecclesiastici, progettando eventi e attività di comunicazione e valorizzazione, potenziando anche le key competence europee in merito alle competenze multilinguistica e digitale attraverso una didattica d’aula con lezioni frontali interattive, testimonianze ed esercitazioni in situazioni reali e/o simulate e stage di esercizio di ruolo nelle diverse fasi di lavoro, sia di tipo tecnico che amministrativo, strettamente correlate alle conoscenze acquisite anche da parte di docenti di aula provenienti dalle realtà ospitanti durante lo stage.